陸委會：民意支持兩岸「維持現狀」

陸委會今 (19) 日針對 106 年國內民調機構所做兩岸議題調查主題表示，去年一年來因為整體情勢動態變化，各界民調主軸多與兩岸事務相關，調查結果也顯示，民意肯定政府維護兩岸和平的政策主張與方向、支持兩岸「維持現狀」及持續推動互動對話與交流，不認同中國大陸對我之負面作為等。

根據陸委會 106 年 8 月及 11 月調查結果顯示，81.8% 民眾支持政府堅定捍衛國家主權尊嚴及人民福祉，致力維護兩岸和平穩定發展，88.6% 民眾贊成面對兩岸新情勢，兩岸應共同尋求雙方互動新模式。

陸委會指出，推動兩岸良性互動對話與交流是政府努力的方向，也是民眾的期待。陸委會及外界的調查亦顯示，近八成民眾同意兩岸應在不設前提下進行對話溝通、84.8% 民眾認為兩岸人民持續往來交流有助增進兩岸良性互動。

陸委會的民調也指出，面對中國大陸對台針對性舉措，有 75.2% 民眾不同意中國大陸對台打壓、和片面設置交流政治前提的作法，64.2% 民眾認為中國大陸應停止單方面緊縮兩岸交流和以軍事演訓對台威嚇。

陸委會表示，維護台海和平是雙方共同責任，呼籲陸方放棄僵化對立思維，正視台灣民意及務實理解與我方善意政策，方有助於兩岸關係良性發展。

有關民眾統獨立場的看法，據聯合報 106 年 11 月、和政大選研中心 106 年 7 月調查結果，分別有 73% 和 78.3% 民眾主張「廣義維持現狀」，與陸委會長期調查維持 8 成以上穩定民意，呈現相同趨勢；相關調查顯示，台灣民眾均期待兩岸維持和平穩定發展，維持現狀仍為主流民意。

陸委會強調，「和平」是兩岸人民的期待，新年初始政府仍將致力維持台海現狀，維護國家尊嚴與民眾權益福祉，並依循台灣民主制度及主流民意推動兩岸政策，也將持續關注民意趨向，做為政策推動之參考。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』