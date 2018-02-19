NBA／帶隊上演逆轉詹姆斯準大三元獲全明星賽MVP

NBA 全明星賽今 (19 日) 日正式開打，全場幾乎都處於落後的詹姆斯隊，靠著隊長 LeBron James 全場 29 分、10 籃板、8 助攻的「準大三元」表現，最終以 148:145 逆轉獲勝。賽後 James 也獲選為該場比賽的最有價值球員，是其生涯第 3 度抱走全明星賽 MVP。

本場比賽 Curry 隊先發為：Stephen Curry、James Harden、DeMar DeRozan、Giannis Antetokounmpo、Joel Embiid；至於 James 隊則是：Kyrie Irving、James、Kevin Durant、Russell Westbrook、Anthony Davis。

此役雙方都展現旺盛鬥志，首節就彎下腰來認真防守，球星們也紛紛切入禁區，以及和隊友進行戰術配合，讓觀眾大呼過癮。而 Durant 和 Westbrook 昔日雷霆兄弟的搭配，更讓人彷彿回到兩年前。

第 2 節 Curry 隊火力全開，利用三分外線的威力將差距拉開到 15 分，不過 James 隊很快回敬一波 13:0，半場結束僅以 76:78 落後兩分。

下半場開始，Curry 在場邊吃著爆米花，似乎很享受比賽的氛圍；但事實上，球場上正打得如火如荼；Curry 隊靠著優異得團隊默契，慢慢將分數拉開到雙位數。

最後一節剩下 2 分多鐘時，James 單挑「推特王」Embiid、後撤步三分命中，將分數追到 144:144 平手；隨後在接獲 Irving 傳球、並命中關鍵一擊，幫助球隊鎖定勝局，James 隊最終以 3 分之差獲勝。

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