NOW球星／熬過地震、腳傷二度摘金羽生：最幸福時刻

2018 平昌冬季奧運正如火如荼進行，日本隊引頸期盼的第一金終於在 17 日開張，「絕對王牌」羽生結弦（Yuzuru Hanyu）以總分 317.85 分力壓群雄， 成為 66 年來第一位連續 2 屆奪得奧運金牌的男子花滑選手，但其實這位冰上霸主在 3 個月前經了歷嚴重的右腳踝扭傷。

去年 11 月，NHK 盃賽前練習，羽生因高難度 4 周跳摔倒，造成右腳關節外側韌帶受傷，這一摔讓他缺席之後的所有錦標賽，國際花滑大賽五連霸也隨之夢碎，但更令外界擔心的是，這位冰上王者是否來得及在平昌奧運之前回歸。

時間拉回到 7 年前，「311 東日本大地震」重創他的老家， 根據日媒報導，他們一家 4 口在避難所避難，最糟的時候 4 個人分食一個飯糰，經歷地震後羽生更加堅強、展現韌性，並在隔年邁向巔峰。

「滑冰是我的生命，我唯一想說的就是我很幸福。」在完成這次冬奧長曲後，羽生這樣說。

羽生結弦是日本首個因傷缺席全日本花式滑冰錦標賽，卻特例獲得參賽權的種子選手，因為羽生不僅是上屆索契冬奧的男單金牌，也是 2 屆世錦標賽金牌，大獎賽總決賽 4 連霸、全日賽 4 連霸，目前總分世界紀錄 330.43 分、長曲世界紀錄 223.20 分都是由他所創下，世界第一不可置否。

這次在韓國平昌江陵冰上運動場，羽生在率先進行的短曲完美詮釋蕭邦 (Frédéric François Chopin)1 號敘事曲，2 種 4 周跳、3 周半跳等高難度跳耀都完美落地拿下 111.68 分，不僅高居第 1 也是史上第 2 高分，僅次於自己保持的 112.72 世界紀錄，替衛冕之路奠定勝利基石。

隔日長曲，羽生選擇了電影《陰陽師》中的歌曲《SEIMEI》，帶有日本傳統風格，搭配一連串的高難度 4 周跳等組合跳，雖有 2 次落冰出現小瑕疵但並無跌倒，最後奮力一蹬氣勢十足的完美結尾，讓現場再度下起了每次羽生登場都會出現的「小熊維尼雨」。

「滑冰生涯最幸福的時刻」羽生對於能重返冰上充滿感謝，「經歷很多事但無法放棄滑冰，我只能更勇敢面對各種挑戰。」羽生長曲得到全場第二高的 206.17 分，並以總分 317.85 分拿下男子單人金牌，成功衛冕。

對於未來或是 2022 年的北京冬奧，羽生透露要等傷勢養好在考慮。運動員生涯不長久，在需要大量身體技術、體能的滑冰賽更是如此，23 歲的冰上王者再次創造不可思議的傳奇色彩。

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