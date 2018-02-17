春節跟著超商去旅行全家、小7推薦必訪特色店

過年長達 6 天的年假，許多民眾會外出旅玩、走春，全家便利商店、7-ELEVEN 就推薦多家特色門市與必訪店面，不管是喜歡工業風、文青風、復古風，還是親子同遊，都可以在全台各地找到特殊裝潢與布置的超商，觀賞景點、旅遊之餘，還可體驗不一樣的便利商店。

近年來旅遊景點、餐廳紛紛吹起文青風，吸引許多民眾前往打卡拍照，全家也有不少隱藏版的文青風門市，室內座位區、休憩區經過精心布置，讓入店的消費者彷彿踏入電影般的場景，包含台中金站店、大雅文雅店以及台中金福星店，其中台中金站店、大雅文雅店以工業、粗曠氣氛做為門市休憩區裝潢主軸，除了鐵件金屬，更加入原木、原始磚材等元素。



▲全家九份觀景店一進門口就充滿復古風味。（圖／全家提供）

寒假期間不少家長都會帶小孩出遊，全家也貼心整理適合親子共同前往的特色門市，位於台中麗寶樂園內的麗寶店，除了有七彩休息區、鮮黃色咖啡吧，更有閃爍霓虹指示燈，十分繽紛可愛；此外，台中科博館附近的台中科博館店，呼應當地特色，在休憩區放置甲蟲和蝴蝶的標本，並開放讓民眾拍照留念。



▲全家苗栗公館店充滿濃濃客家味。（圖／全家提供）

知名觀光區的私房景點也不容錯過，全家九份觀景店不僅有木質招牌，充滿濃濃懷舊風情，休憩區也仿造古早茶館設計，靠窗的位置，更能欣賞美麗的九份山景，光是賞景，就讓人在忙碌生活中，補充滿滿正能量。

7-ELEVEN 在全台各地也有許多特色門市，「在地名產名物」像是彰化福興鄉西瓜節為主題的福鹿門市、彰化社頭鄉結合露營概念的社腳門市，還有「藝術時尚朝流」宛如韓流咖啡廳的新竹內灣騰達門市、清新都會風的高雄左營文自門市，以及「鄉鎮歷史文化」像是以三峽老街發想的新北市成峽門市、融合棒球歷史軌跡的嘉義東區嘉義大門市等。



▲7-ELEVEN 在新竹騰達門市鄰近內灣支線的九讚頭站。（圖／7-ELEVEN 提供）

適逢冬末初春賞花季的到來，7-ELEVEN 也推薦才剛開幕位於新竹內灣占地約百坪的全新特色門市騰達門市，由於近年來內灣在地觀光以內灣支線舊鐵路沿線為主，掀起觀光產業熱潮，而門市鄰近內灣支線的九讚頭站，小火車不時穿梭於門市前方，因此該門市以櫻花為主題，在內外部都放置了人造櫻花樹，在門市隨時可以感受櫻花季氛圍；此外，戶外延伸出半露天的彩色貨櫃屋座位區，貨櫃屋頂上更陳列加盟主珍藏的金龜車，成為網美瘋傳的必拍景點。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』