無人駕駛再現重大進展：Waymo商用項目在美獲批

摘要：谷歌母公司 Alphabet 旗下的無人駕駛公司 Waymo 在 1 月底從亞利桑那州交通部門獲得了許可，在該州提供付費交通服務。Waymo 表示，計劃今年在大鳳凰城地區推出商用服務。目前，無人駕駛技術可能徹底改變人們出行的方式。這一技術或帶來上千億美元的產值。

無人駕駛汽車在美國獲得商用許可。

根據亞利桑那州交通部發言人 Ryan Harding，谷歌母公司 Alphabet 旗下的無人駕駛公司 Waymo 在 1 月底從亞利桑那州交通部門獲得了許可，在該州提供交通網路服務。

該發言人周五表示，該許可讓 Waymo 的無人駕駛小型貨車（Chrysler Pacifica）能夠在亞利桑那州向乘客提供付費交通服務。Harding 舉例稱，Waymo 在該州的服務類似於 Uber 和 Lyft。



Waymo 是自動駕駛汽車的先驅。而目前 Uber 和通用汽車公司的 Cruise 部門正在努力追趕。

無人駕駛技術在許多地區仍處在測試階段，但它可能最終改變人們出行的方式。這一技術可能帶來上千億美元的產值。

Waymo 發言人表示：「隨著我們在大鳳凰城地區繼續測試車隊，我們正採取所有必須的步驟以在今年推出商用服務。」

谷歌是全球最早開展無人駕駛技術研發的公司之一，負責技術研發的正是公司旗下的 Waymo 項目團隊。2016 年 12 月，Alphabet 宣布將 Waymo 獨立出來成為一家新的分公司。

經過長達 8 年的研發，目前 Waymo 的全自動無人駕駛能力已接近成熟。去年年底，科技媒體 The Verge 曾報導稱，Waymo 的完全自動駕駛汽車已經開始在美國亞利桑那州的街道上投入營運，Waymo 將邀請一些公眾來搭乘公司的無人駕駛車輛。

『新聞來源／華爾街見聞』