iPhone X賣不好 也輪不到三星來幸災樂禍 反而應當擔心

蘋果 (AAPL-US) 和三星 (005930-KR) 在智慧手機市場是主要競爭對手，所以聽到 iPhone X 的需求疲軟，三星應該會很高興。但事實上，三星是 iPhone X 主要的 OLED 顯示器供應商，而《日經亞洲評論》報導，銷售低迷的影響已經讓這家韓國電子巨頭被迫另尋新的買家。

為了滿足蘋果的預期需求，三星增加了 OLED 面板的生產，但是 iPhone X 的銷售低迷給三星帶來了過剩的 OLED 面板和寥寥可數的買家。三星很希望其他智慧手機製造商轉向使用 OLED 顯示器，但大多數消費者仍選擇較便宜的液晶顯示器 (LCD)。

許多主要的中國大陸智慧手機公司都專注於中價手機，很少有那一家公司能夠承擔大量使用 OLED 顯示器的費用。Oppo 和 Vivo 生產的智慧手機大約只有 5-10% 使用 OLED 顯示器。

其次的問題是成本。這些面板的平均成本可能比 LCD 顯示器高出 40%。鑑於預算和中價智慧手機經常在價格上競爭，很多人都會選擇更便宜的面板，這是可以理解的。

成本是三星 OLED 顯示器的主要問題。雖然這種面板提供鮮豔的色彩，可彎曲以縮小手機的邊框，但它的價格可能超過 100 美元，是該公司 LCD 顯示器成本的 2 倍多。OLED 顯示器的高價格是 iPhone X 零售價 1000 美元的原因之一。

昂貴的 OLED 顯示器也給三星自己的智慧手機部門帶來麻煩。儘管並非所有三星手機都使用昂貴的面板，但其旗艦機型卻是如此。英國研究機構 IHS Market 指出，三星在 2017 使用 OLED 面板的情況已有所下降。

對三星來說最糟糕的是它的市場支配地位可能即將結束。該公司目前控制著 95% 的 OLED 市場，但未來幾年可能會發生變化。LG Display (034220-KR) 正準備增加自己的 OLED 顯示器的生產。中國競爭對手京東方科技集團 (000725-CN) 和天馬微電子 (000050-CN) 也是如此。