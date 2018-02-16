春節交通不打結警察疏導行車更安全

一連 6 天的春節連假，內政部警政署及各警察機關為讓民眾返鄉過節或外出旅遊時行車順遂，減少塞車之苦，將全力加強交通疏導管制，以維護春節假期交通安全與順暢，讓民眾春節返鄉、旅遊都有好心情。

內政部警政署分析去 (106) 年交通違規數據，發現在易壅塞路段以違規停車、超速行駛、轉彎未依規定及闖紅燈等違規，較容易影響車流之順暢與安全，因此，內政部警政署在這次春節連假期間，會持續加強相關執法，透過各項勤務作為防制道路交通事故，讓民眾可以安心過節。

內政部表示，在春節連假期間，民眾也可善用「台灣觀巴」套裝旅遊行程及各地「台灣好行」景點接駁公車；欲前往宜蘭的民眾，因國 5 北上機動實施宜蘭至頭城路段開放大客車通行路肩及主線儀控措施，預估比自行開車節省約 30 至 40 分鐘車程，可享便利、省時、省錢等好康。

內政部指出，各警察機關在春節連假期間，轄區如臨時發生交通壅塞狀況時，會立即連線警廣，播報當地「交通管制措施」、「即時交通路況」及「引導行駛替代道路」等用路資訊，有需要的民眾可收聽警廣，以隨時掌握最新路況。

內政部最後呼籲，春節連假期間外出人車眾多，請駕駛人確實遵守交通規則，出門前先電話撥打 1968 或透過手機（高速公路 1968）App 查詢路況。駕駛人如有發現嚴重壅塞或發生交通事故等情形，也可撥打 110 或警廣路況通報專線 0800-000-123，警察機關將立即派員疏處，以維護交通秩序及安全。



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