大年初一試手氣百貨限量福袋吸人潮、拚買氣

迎接 2018 戊戌狗年的到來，大年初一是百貨福袋的重頭戲，許多民眾漏夜排隊就為了試手氣，希望可以抽到大獎，各家百貨在旺狗年也卯足全力推出各式福袋與優惠，不僅搶人潮也拚買氣。

SOGO 台北三館祭出超值新春福袋及福袋券共 13,455 份，比去年增加了 3 倍的數量，最低福袋價 310 元起，除了精心規畫的獨家十全十美福袋券、旺旺福袋、限量福袋、館內精選品牌推出的品牌福袋，以及各樓層推出的神祕福袋之外，初一到初三還有當日限定的各種福袋商品，商品福袋種類包含男女服飾、配件、化妝品、香氛、小家電等，最低 1.8 折起。

大年初一新光三越台北信義新天地狗年開春大放送，有別於往年必須先購買福袋才能抽汽車，今年特別規畫新光三越貴賓卡扣會員點數 10 點加 1 千元，就可獲得德國 Volkswagen 價值 122.8 萬元的進口名車抽獎機會及商品禮券 1 千元，限量 1 千個名額，等於是買禮券、抽汽車，首次破天荒誠意破表慶新年，預計將從除夕引爆排隊人潮。

遠東百貨則是全台 10 家店再度祭出 4 輛汽車，數量上比以往更多，增加到 10,476 個，Top City 台中大遠百更是首度在新春福袋加入汽車大獎，推出 Hyundai Verna 1.6 尊爵版汽車期待大家金犬旺旺鴻運當頭，就是要吸引民眾過年試手氣，把好運帶回家。

微風大年初一當天也邀請氣勢磅礡的舞龍舞獅為金犬年進行開門活動，當天董事長廖鎮漢、策略長廖曉喬現場與民眾一同迎金犬年，微風信義當日前 120 名排隊民眾可獲得 RADLEY 票卡夾及微風特別為金犬年推出的初一招財犬，限量 700 個，更祭出福袋最大獎市值高達 26 萬元晶英國際行館夢幻之旅及各館超值福袋。

京華城的狗年福袋總計 1,500 個，每個福袋售價 1 千元，2 月 16 日大年初一舉辦抽福袋活動，福袋頭獎為 50 萬現金，或是市價 60 萬 9000 元的 TOYOTA YARIS 汽車，可以二選一，另外還有高島皇太座按摩椅、SONY 55 型 4K 智慧連網電視、iPhone X、SAMSUNG Galaxy Note8、APPLE iPad Pro 10.5 吋、BALMUDA 蒸氣烤麵包機等獎項。

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