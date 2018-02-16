佛光山推出佛光GO App有AR體驗還可抓寶

佛光山每年農曆春節都會舉辦長達一個月的平安燈法會，為了吸引年輕人，佛光山與時俱進，今年結合科技，民眾只要下載「佛光 GO」 App，不但有 AR 和 VR 體驗，還可以抓寶。

（溫蘭魁報導）

每年農曆春節，高雄佛光山除了平安燈法會之外，還有許多精彩的活動像是前幾年的煙火、今年的 3D 光雕秀、字畫展等等，只不過佛光山也發現，傳統寺廟似乎不怎麼吸引年輕族群以及不是信仰佛教的民眾，佛光山常務副住持慧傳法師表示，結合科技，佛光山今年特別推出「佛光 GO App」，民眾只要下載「佛光 GO」的 App，就可以體驗目前最夯的 AR 和 VR「這個佛光包括 AR 和 VR 都有，也就是說，你如果是在佛光山的大佛城，大佛城走完了之後，會有小沙彌要引導你下個景點，你要到哪裡去？我帶你去...」

另外，還可以抓寶「抓那個就像蓮花，裡面有做好事、說好話、存好心！因為蓮花它不規則的跑出來，不是只有在手機的正面而已，你要這樣子轉才能夠找得到，抓寶的意思，抓寶納福啊！」

不只如此，在花燈展出方面，還引進「AI GO」機器狗，跟大家互動，在這個科技的年代，佛光山免不了也要與時俱進，將科技與佛教節結合，當然也更符合星雲大師所提倡的人間佛教。（照片：佛光山提供）