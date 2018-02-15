除夕全台溫暖好天氣最高溫可達29度

今（ 15 ）天是除夕，也是大家團圓的日子，中央氣象局預測，清晨輻射冷卻影響，台灣中部以北地區氣溫仍低，西半部地區日夜溫差大，各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，僅東部及東南部地區有零星短暫雨，各地氣溫溫暖宜人。

氣象局指出，明（ 16 ）日微弱鋒面掠過及東北季風增強，北部、東北部天氣稍轉涼，臺灣東半部地區及北部山區、南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。

今（ 15 ）日狀況與昨日差不多，清晨仍受到輻射冷卻效應影響，中部以北、特別是在桃園新竹這些區塊仍有比較低的溫度出現，依舊在 13 、 14 度這範圍，部分地區甚至更低，至於其他地區，低溫比起前幾天略有回升，大概在 15 至 17 度；偏東南風的影響下，冷空氣影響更小，高溫方面，北部、東半部地區約 24 至 26 度，至於中南部地區可以更高，高屏地區可以來到 28 、 29 度；早晚溫差大，請適時調整衣物；今日天氣整體來說都是晴到多雲，較為穩定，東部、東南部地區仍有零星短暫雨的可能，然而降雨機率偏低。

此外，今天西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況及航班資訊。



東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，也請多注意。



行政院環保署提醒，今日中南部地區大氣擴散條件普遍不佳，中部、雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」，請民眾務必留意。

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