中國股票漲得太快但並不過度 加碼離岸股票--瑞銀財富管理

路透香港2月14日 - 瑞銀財富管理投資總監辦公室近日發表評論指出，盡管近期市場波動劇烈，但仍加碼海外中國股票，依然青睞金融股；同時加碼高收益債券、久期較短的債券和浮動利率債券。

此外，該行預計美元將進一步走軟，未來12個月美元兌人民幣也將進一步走低，因此建議投資者保持看多人民幣兌美元的頭寸。

以下為評論摘要：

海外中國股今年1月份再創佳績，MSCI中國指數上漲12.5%，至此該指數已連續上漲13個月，這對我們加碼中國股票的觀點構成支持。但是強勁漲勢也帶來一個問題：下一步會怎樣？尤其是在2月初全球股市回檔之後。

我們認為中國股票漲得太快，但並不過度。與前幾次股市見頂時相比，目前的基本面與宏觀形勢依然有利，估值與2007年相比仍屬合理水準，可望支撐股市進一步上行。然而，連漲13個月之後，投資者也要做好市場波動加劇的準備，近期市場大幅下挫就是證明。我們也建議投資者利用中國股回檔機會，依照戰略配置目標區間對自己的投資組合進行再平衡。

債券方面，美國利率攀升對中資企業美元債券造成沖擊，尤其是投資級債券。我們仍然戰術性加碼中國高收益債券，並且偏好久期較短的債券。在利率上升的環境下，我們建議投資者考慮將部份頭寸轉為浮動利率債券。

外匯方面，我們建議投資者繼續看多人民幣兌美元，我們預期美元將進一步走軟，12個月內美元兌人民幣有可能加大跌幅。

最後，我們仍在關註今年中美可能爆發的局部貿易戰，美國在1月份決定對進口太陽能電池板和洗衣機征收高額關稅。我們預期未來幾年中美兩國的關系或起伏跌宕，不過短期內風險應該可控。

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