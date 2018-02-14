白宮擬提「鷹派」梅斯特任Fed副主席？她強調股市動盪不影響升息

《CNBC》報導，美國白宮週二 (13 日) 傳出重磅消息，據知情人士透露，白宮方面正考慮提名現任聯準會 (Fed) 克里夫蘭分行總裁梅斯特 (Loretta Mester)，來擔任 Fed 新任副主席之職務，成為 Fed 的「二把椅」，此一職缺在上一任副主席費雪 (Stanley Fischer) 離職後，即懸而未決至今。

梅斯特是 Fed 內部官員內，相當知名的「鷹派」人物，梅斯特過去曾屢次在公開媒體上呼籲 Fed 應加速升息，因 Fed 升息速度若過慢，這恐導致通膨過熱、資產價格過高。

甚至梅斯特更在近期表示，她支持 Fed 繼續升息，並且估計 Fed 或在 2018 年升息四碼，梅斯特所預估的升息斜率，是比 Fed 目前預估的三碼，還要更陡；梅斯特今年於 FOMC 利率決策委員會中，擁有投票權。

Fed 於 2017 年十二月利率會議後所釋出之利率意向點陣圖 (Dot Plot) 圖片來源：FedWatch

近期美股因美國薪資增長率大幅走高，而預期 Fed 可能加速升息，導致了股市出現了劇烈波動，梅斯特週二 (13 日) 特別對此聲明，美股的劇烈波動並不會影響 Fed 的升息步伐，Fed 的決策主要還是依傍著美國經濟的趨勢而行。

「我預期美國經濟將可以安然度過這次的股市動盪，以目前而言，我並未改變對美國經濟前景樂觀的預期。」梅斯特說道。

梅斯特預計，美國通膨率將繼續維持上行軌道，並且在未來 1-2 年內，升抵 Fed 的 2% 通膨目標，故梅斯特支持 Fed 繼續向上升息，以避免經濟過熱、防範金融風險。

在週二 (13 日) 的訪談中，梅斯特更罕見地提到了川普稅改，梅斯特預期，川普稅改將能有效地提高 GDP 成長率，預計川普稅改將能夠在未來兩年內，提升美國 GDP 年增率 0.25-0.50 個百分點。

而對於白宮正考慮提名梅斯特擔當 Fed 新副主席之消息，目前還只是市場傳言階段，白宮官方仍尚未作出最後決定。