巴克萊：在升息與良好的經濟背景下 可買入金融股

巴克萊銀行的分析師表示，在高利率以及「良好的經濟背景」下，建議買入大型銀行股，這些公司有雄厚的資本，同時在減稅的幫助下，股東將可望獲得不錯的回報。



巴克萊的資深股票分析師 Goldberg 指出，有數個原因使金融股成為「非常有吸引力」的投資，分別是：持續增長、信貸質量良好、技術進步和分行減少的幫助下，得以控制費用支出，以及正向的營運槓桿與資本回報。



而當前良好的經濟背景以及高利率的情況，為巴克萊銀行建議買入金融股的主要原因，波動性的增加也有助於交易收入。

Goldberg 表示：「對於大型銀行而言，由於波動率非常低，你在過去幾年中看到了非常穩定的交易收入。而今年各類資產的波動性增加，很顯然地，股票占據了很多版面，但是你也看到利率波動和外匯波動皆有增加。」

自 2 月 9 日的低點以來，金融股已上漲 5.37％，其他出現反彈的領域為科技、消費品、材料和工業。在金融領域，Goldberg 建議買是花旗集團、摩根大通和富國銀行。

富國銀行股價日線走勢圖

巴克萊對富國銀行 (WFC-US) 的評級為「高於平均」，目標價格每股 71 美元。Goldberg 指出，僅管富國銀行在過去有許多錯誤的決策，雖然它可能不是最好的公司，但不代表他是個不吸引人的股票。