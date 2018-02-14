轉譯醫學、精準醫療、智慧醫療3主軸 北醫大國際生醫產學聯盟啟動國際鏈結

1 月 22 日，由科技部指導，臺北醫學大學執行的「臺北醫學大學國際生醫產學聯盟啟動大會暨 AI 人工智慧醫療座談會」，於臺北醫學大學盛大展開。包括科技部次長蘇芳慶、臺北醫學大學董事長張文昌、臺北醫學大學校長林建煌，3 位副校長吳介信、李飛鵬以及黃朝慶；3 家附屬醫院，北醫院長陳瑞杰、萬芳醫院院長連吉時以及雙和醫院院長吳麥斯，以及多家企業董事長均蒞臨現場。

臺北醫學大學校長林建煌 (左四) 與 AI 智慧醫療領域專家們在論壇前合影。

科技部推動「國際產學聯盟」，打造創新生態圈，鏈結國際。北醫大將以轉譯醫學、精準醫療、智慧醫療三大主軸發展跨國、跨校、跨領域國際生醫產學聯盟 (Taipei Medical University Global Biomedical Research & Industry Alliance, TMU GloRIA BioMed)。蘇芳慶期許，臺北醫學大學能在 AI 醫療方面，擔任臺灣的領頭羊；林建煌也表示，近年來北醫技術移轉金額達到 7 億多，在醫療影像資料庫的建立上也表現傑出。張文昌提到，北醫已經擁有 3 家生技公司，7 家已經技轉的公司，近年來在 AI 大數據上也頻頻有所表現，例如與 IBM 的合作，都是重要的里程碑。

AI 人工智慧醫療座談會部分，由環球生技月刊主編林明定擔任主持人，邀請了臺北醫學大學醫學科技學院院長李友專、臺北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰、臺灣 IBM 公司公眾 / 電信 / 流通事業群總經理王惠慶、廣達電腦技術長暨副總經理張嘉淵以及財團法人生物技術開發中心副執行長李照彬擔任嘉賓。

林明定點出，AI 技術近年來發展飛速，例如美國機器人公司 Hanson Robotics 所研發的 Sophia，便是一個例子。李友專表示，就醫療領域來說，在十年內並不用擔心所謂 AI 取代人類的問題，反而因為 AI 的加入，可以讓醫療工作做得更好。李照彬亦表示認同，認為在新藥開發方面，重點還是人才，但 AI 的加入可以事半功倍。陳瑞杰強調，AI 的基礎是數據庫，臺灣在這方面相當有優勢，應善加把握。張嘉淵則呼籲，AI 相關的配套實施辦法可以趕緊跟上。

在場嘉賓認為，當前 AI 在圖片識別的領域上，能大大協助提高工作效率，各界對此需求都相當可觀。王惠慶表示，當前 IBM 也在影像部分不斷耕耘，期望透過跨領域結合，取得更好表現。

來源：《環球生技月刊》 2018 年 2 月

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