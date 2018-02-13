聰明理財「陽春麵升級牛肉麵」

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

台灣未來將邁向高齡化的社會，六十五歲以上人口占 14％，因此政府才會提出年金改革，想要減少勞保日後給付的壓力。但老後光靠領政府的「老年給付」和「勞退」，真的能好好生活嗎？在台灣理財規畫、金融研訓業界有「葉問」之稱的葉俊佑老師，曾在上海、元大、中國信託、台新等知名銀行開過百人講座，在這告訴大家退休錢從哪裡來。

人生有四種財：勞動財、贈與財、投資財、意外財。葉俊佑解釋：「所謂『勞動財』，就是年輕人要付出努力，付出勞動，累積第一桶金。」而「贈與財」，「和家庭環境好不好、有富爸爸還是窮爸爸有關。」靠父母可以較快擁有房子或車子，就可以減少勞動財。「投資財」則是靠學習、善用金融工具，「讓錢比較快累積」。最後一種「意外之財」，像是樂透、發票等。他也舉例：「像比特幣最近很夯，有人不小心投資了一點錢，台幣二萬，短短兩年不到，現在大概變二百多萬。」前三種是可以掌控的，如果沒有「贈與財」，至少「勞動財和投資財，是可以靠自己努力的。」

先投資自己 再投資機會

如何累積第一桶金，葉俊佑表示：「先投資自己，讓才能、技能提升，才能勝任更有價值的工作，收入就會提高。」後要「投資『機會』，例如考證照、得學位，機會加上能力，人生才能向上發展。」如同倒吃甘蔗，他鼓勵大家：「你的人生賺一百萬要花十年，甚至更長，但第二桶金會縮短一半時間，第三桶金可能更短，只要有好方法、策略，財富是會累積增加的。」

現在日本是「超高齡社會」，十年後台灣也會像日本一樣，葉俊佑說明：「六十五歲以上人口會超過 20％，五人當中就有一位是六十五歲以上，所以公車博愛座變多了。」據中華民國壽險同業公會統計，用年金保險平均餘命計算，1960 年國人平均餘命大約七十一歲，但 2016 年平均餘命已經是八十三歲，多了十二年，他指出：「以前六十歲退休，靠小孩、靠自己的一點存款，吃喝省點用度過十年，壽命就終了。」但現今四、五年級生平均活到九十歲，也就是「六十五歲退休，還有二十五到三十年要生活，這段時間不是靠一點點錢就可以生活，如果沒有上一輩傳承的贈與財，就要有勞動財和投資財。」

「勞動財」又分三層，第一層「靠政府」(社會保險)：國民年金、勞保、公保、軍保。第二層「靠僱主」：不管在大中小企業上班，薪資單上都會有「僱主提撥退休金」。第三層「靠個人」：葉俊佑貼切比喻：「政府給的像吃陽春麵，只是吃飽但不會吃太好，僱主提撥像是加滷蛋，如果想上館子吃牛排，要有好的生活品質，就得自己準備退休金。」

勞保低報 勞工權益受損

靠政府勞保可以領多少，葉俊佑為我們試算：「如果投保薪資是四萬，工作三十年可月領一萬八千，除以一個月三十天，一天大約六百元，剛好吃陽春麵。」而上班族還有「僱主提撥」6％到勞退專戶，但六十歲才能動用。舉例來說，某人平均工資五萬，每月提撥 6％不間斷，到六十五歲可月領七千，等於日領 233 元，加上勞保等於一天才八百元，他補充：「扣掉交通費，一個月加起來只領二萬五是不夠的。」

有老闆為了省錢，不幫大學四年打工的學生保勞保，葉俊佑提醒年輕人：「勞保年資就少四年，一個月可累積二千元，四年少八至九萬，從年輕到退休，前後就會差三、五十萬。不了解這些權利，就被無形的犧牲掉。」他說有些公司保得少，也讓勞工權益受損：「通常公司會出 70％勞健保費，如果薪四萬，公司只保二萬一或二萬二，長期勞保被『低報』，退休才赫然發現怎麼領這麼少。」勞保自九十八年一月一日改成勞保年金，是「抓最高六十個月平均值，保得高才會領得多，平均值低，領的就低。」

沒有特定公司的人也可以領。例如「在家工作的人」，從職場暫時離開，照顧孩子或是調養生息，這段時間就保「國保」，也就是國民年金保險，一個月繳八百，但滿六十五歲就可以領到一個月三千七百元。又或是「專職投資人」，在家操盤，投資研究，也適合國保，以後至少每個月有幾千元可用。另一種 part time 的人，就是加工會，但投保薪資較低，例如賣紅豆餅，就是加到職業工會。

勞工自行提撥 6％有三大好處

除僱主提撥六％外，勞工也可自行提撥 6％，加起來就有 12％，但目前台灣提撥率低，不到十分之一，葉俊佑說：「十個勞工裡只有一個，而且可能只提撥 2％、3％，大家不懂政府的用意何在。」他呼籲勞工也需要體恤老闆：「資方出勞保、健保、二代健保、職災保險、就業保險，加起來是 19.6 一九．六％，領五萬薪的人，僱主出六萬，交給政府，留到勞工退休時使用。」

葉俊佑告訴大家，勞工自提 6％有三大好處：「現在少吃一口飯，是為了讓六十歲多一口飯吃！」一是強迫儲蓄，二可以節稅，「比如說一年工資有一百萬，自提 6％就是六萬，五月申報所得稅可以扣除。」三是保證利息收入，「政府操盤的勞退基金，目前最少報酬率 1.1％，保證不賠本。」他也提醒：「當老闆也可以有勞保，如果夫妻兩人開公司，有商業營業登記，卻沒保勞保勞退，六十歲就沒有得領。」

到底個人要準備多少退休金才夠呢？假設六十五歲退休後一個月生活費五萬，活到九十歲，共有二十五年，其中二萬五，是政府加僱主幫我們出一半，另外二萬五就要自己準備，所以運用投資理財，創造現金流。如果一千五百萬退休金都放在床底下，沒有任何投報率，可能會因急用或借款等因素而消失，葉俊佑教大家換成穩定現金流：「像每月領薪水一樣，心就會安定而且快樂。」現金流的特性如下：第一，時間固定，如每月一次；第二，金額固定，至少可以吃陽春麵程度；第三，永續不斷，不是只有一、兩年；第四，抗通膨，例如物價高，年金金額也高。「不要讓錢閒置，而要讓錢有所運用。」

穩定現金流的工具，如年金保險，或生存還本保險，每一年可給年金十萬，第二種是股票領「現金股利」，近幾年流行的「定存股」，就是「存股」的觀念。年輕時買股票比較衝，如生技股、科技股，但「年長一樣可以投資股票，標的換安全的、高殖利率的，比如說產業結構是公用事業，股利配息穩定。」第三種是基金，有月配息、季配息，第四種則是不動產收租，自住一間，再買一間收租，貸款繳完錢就變多了。

安全性、風險性資產均衡分配

怎樣搭配比較好呢？葉老師表示：「四項可以選兩項，這兩項有安全性資產，有風險性資產，如果七十歲就 70％安全性，30％風險性。」他大方分享自己的分配法：「我今年四十，安全性放 40％，我個人喜歡 0050、0056，可配穩定股息，安全又簡單。」

不管什麼樣的投資組合，退休後的財務規劃，就是要打敗通膨。葉俊佑認為：「現在台灣通膨是 1.3％，要抓通膨的兩倍，讓自己退休後有 4～5％投報率。」搭配基金、股票，如果投報率有 4％，就不用準備到一千五百萬，只要準備到 990 萬，壓力就會少三分之一，讓退休生活更好。以前菠蘿麵包五塊，現漲到二十五塊卻不跌價，「除非口袋夠深一輩子花不完，如果不做任何處理，讓錢面對購買力風險，比不做投資理財更嚴重。」

「想靠定存利息過生活，這已經是過去式了。」葉俊佑強調，以前不用理財，因為利率高，但現在只剩 1％，「放定存的錢只是生活的錢，另外保值的錢要占 40～50％，而增值的錢要做到 4～7％。」安全性資產讓錢可以保值，風險性投資可以增值，他鼓勵大家：「透過增進投資理財知識，可以讓陽春麵升級成牛肉麵。」

來源：《理財周刊》 912-913 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》