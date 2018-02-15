今今食品》健康堅果大王 割捨最賺金雞，營收翻倍

文●林洧楨 攝影●程思迪

在中國，2015 年到 2018 年的天貓年貨節大數據統計中，堅果以高達 47% 的占比，成為消費量最大的年貨食品；在台灣，家樂福的年貨零食品項中，今年堅果類商品也暴增 3 成，顯見在兩岸年貨零食市場中，堅果正是當紅炸子雞。

當前堅果標榜健康的主流趨勢，但不過是 6 年前，香氣四溢、美味可口的油炸蜜腰果與蜜核桃，才是消費者熱愛的暢銷品。今年 62 歲的今今食品董事長徐寬生，正是在台灣一手炒熱後者風潮的關鍵推手。過去，他一個過年，就能賣掉重達 14 噸加工堅果，如今獨攬迪化街加工堅果近 5 成供應量，是營收破 2 億元的全台最大堅果代工王。

拚事業，一度爆肝、罹癌

醫師警告：會死，動刀後暫止病情

當年誰也沒想到，這位堅果大亨，竟敢全盤推翻一賺 20 多年的明星產品，把砸了數百萬元重新打造的新油炸生產線全部丟掉，取而代之的，是同業聽都沒聽過的、採低溫烘焙的新堅果生產線。

「一開始，反彈很大，我不供貨，連合作數十年的老通路商都跳腳，業績急速下降好幾成，」徐寬生回想當時指出，原本油炸一鍋堅果，15 分鐘就搞定，現在同樣的堅果量，用低溫烘焙要花至少 7 到 8 小時才行，這種捨近求遠的做法，連同業好友們都認為，徐寬生瘋了。

但掀起這場改革的關鍵，是他過去 30 多年來，在賺錢與健康拉扯的創業過程中，3 度面對生死關頭的重病領悟：「有健康，才有未來。」

1980 年時，他只是一間車床廠的黑手師傅，每月底薪 9 千元，想多掙點錢，就要拚論件計酬的績效獎金，靠著年輕就是本錢，他不知節制的加班，把月薪拚上 2 萬 5 千元，結果 24 歲就因 B 型肝炎嚴重爆發，進北市仁愛醫院調養長達一個月才康復，還被醫師警告：「再做，你會死！」

這第一度的重病，開啟這位黑手師傅進入食品界的大門。為了健康，他先在舅舅的引薦下，進入迪化街的一家食品原料批發商當送貨員。2 年後，1984 年，他看準麵包店開始蓬勃興起，烘焙原料開始脫離老麵包師傅的掌控，有新的市場空間，與弟弟借錢湊足 100 萬元，聯手創立今今食品，做起烘焙原料的批發生意。在北市的迪化街買貨，然後送到新北市如淡水郊區賺差價。

他在送貨到麵包店的過程中，看到少數麵包師傅用手作蜜核桃碎片來增加麵包口感與香氣的手法，他將原本高溫烘焙的西式做法，改良成中式油炸的方式，讓香氣、口感更好。可惜一開始不懂行銷，市場反應有限，直到創業第 3 年，遇上貿易商來兜售腰果，才想到加工成蜜腰果，結果一賣就掀起熱潮。

「當時在石牌的工廠是 24 小時不休息的生產，還是供不應求，」每天送貨忙到晚上 11、12 點，銀行存款節節升高時，1992 年，他二度被病魔狙擊。

這回，老婆肚子裡懷著小女兒、手裡還牽著只有 3 歲的兒子，但他卻罹癌，左腳長了一顆無法判斷是良性或惡性的腫瘤，必須動刀切除並接骨，後來雖沒讓病情擴大，但卻限制了他未來跑步、做運動的空間，埋下身體進一步惡化的種子。

控制病況後，他在迪化街做加工堅果，市占率逐年飆升，最高峰時超過 7 成，讓他成為新一代堅果大王，而且最早的烘焙原料事業也有突破。與徐寬生認識多年的綠豆冰糕大廠、超品企業負責人王柏翔指出，現在像是順成、香帥在內，台灣約有八成麵包店都是今今食品的客戶，而且徐寬生還成為克莉絲汀餅屋─這家在香港掛牌上市、中國麵包界指標台商的原始股東成員。

攢財富，46 歲就中風

為健康，忍痛割捨 20 多年熱賣品

財富快速累積的同時，他對健康更加輕忽，2002 年，因為暴飲暴食的壞習慣，這位堅果大王才 46 歲就嚴重中風了。

「當時我剛好在家，父親昏睡到下午 3 點都叫不起來，一醒來，兩隻眼睛，一眼看一邊，沒辦法對焦，還記憶力喪失，連媽媽都不認得，讓人很害怕。」徐寬生大兒子徐晉堂說。

徐寬生第三度重病，妻兒大半年在兩岸醫院奔走，找來十多位名醫救援下，想盡辦法才把他救了回來，三度重病的教訓，讓堅果大王意識到健康飲食的重要性。

「食品不能只討好嘴巴，更要討好身體、討好健康才行。」他說。

這樣的覺悟，讓徐寬生之後再次踏進工廠，就下定決心改革油炸生產線的製程，讓自家賺錢的商品變得更健康。但煎熬的是，就算引進國際連鎖速食店等級、一台要價上百萬元的濾油器或是真空爐等設備，能讓氫氧化鉀、酸價等指數都低於台灣法規，甚至是國際標準，依然無法滿足他自己的「良心標準」。

捨先機，恰逢健康飲食潮

自創品牌，打進 Sogo、台北 101

直到有位麵包師傅，端出前一天關店前用烤爐餘溫烘熟的杏仁粒請他吃，點醒了這位堅果大王，原來低溫烘焙最能保住堅果原味，這也成了推翻油炸堅果的最後一根稻草。他在 2012 年全面揚棄仍很賺錢的油炸堅果生產線，忍受當年短期營收下滑至少 3 成的衝擊，改賣低溫烘焙、訴求沒那麼香、但健康的堅果產品。

他堅信消費者有跟他一樣的健康飲食需求，市場很快會轉變，因此，他特別改良烘焙烤盤的擺放密度，在無法縮短製程時間下，想辦法拉近與油炸產線的生產規模，還與大兒子聯手自創可夫萊堅果之家的品牌門市，並進駐 BellaVita、台北 101、Sogo、遠東、新光、大葉等百貨設專櫃，到第一線去開拓新客源，堅信這會是筆大生意。

結果 2012 年後，包含頂新黑心油在內，台灣食安問題連環爆，讓健康飲食風潮越吹越旺，他有備而來的健康堅果生意搶得先機，6 年間，堅果雖然在迪化街的市占率下滑到約 5 成，但整體營收卻在 6 年間成長 1 倍達 2 億元，先前因採低溫烘焙導致毛利降低，隨著自有品牌營收占比達兩成而有顯著改善。如今，飲食習慣改變與二代協助分擔工作量，他終於在健康與賺錢中，找到讓自己滿意的平衡點。



來源：《商業周刊》 1579 期

更多精彩內容請至 《商業周刊》