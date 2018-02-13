渣打集團(02888-HK)將于2月27日會議考慮派發2017年年度末期股息

渣打集團(02888-HK)公布，公司董事委員會會議將于2018年2月27日 在 1 Basinghall Avenue, London EC2V 5DD, United Kingdom 舉行，藉以批準刊發公司截至2018年12月31日止年度的業績公告及考慮派發截至2017年12月31日止年度任何末期股息。

公告指，聯交所于2011年12月7日豁免公司嚴格遵守聯交所證券上市規則第13.66(2)條及其項下附註3有關公司末期股息的記錄日期規定。

公司董事會委員會于2018年2月27日舉行的會議上通過及确定後： (1) 2017年末期股息將會派付予(a)于2018年3月9日(星期五)下午10時營業時間結束時(倫敦時間)名列于英國主要股東名冊上的股東；(b)于2018年3月9日(星期五)孟買營業時間結束時名列于印度預託證券持有人名冊上的登記持有人；以及(c)于2018年3月9日(星期五) 上午九時營業時間開始時(香港時間)名列于香港股東名冊分冊上的股東；

(2) 任何人士如已購入登記于香港股東名冊分冊的股份但尚未將股份過戶文件送交香港中央證券登記有限公司，請于2018年3月8日(星期四)下午4時30分前(香港時間)將股份過戶文件送達香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇後大道東183号合和中心17樓1712-1716室)，方可收取2017年末期股息。

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