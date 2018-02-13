勵晶太平洋(00575-HK)：“噴霧偉哥”FortacinTM開始在歐洲銷售

勵晶太平洋(00575-HK)公布，Recordati(該集團商業夥伴)已于2018年2月12日通知該公司，“噴霧偉哥”FortacinTM已于2018年2月9日透過該集團商業夥伴Recordati向意大利批發商銷售的方式正式首次商業銷售，随後FortacinTM預期于2018年2月16日及19日分别在法國及西班牙首次銷售，之後于2018年3月1日在德國及葡萄牙首次銷售。

繼FortacinTM首次在法國、德國、意大利、葡萄牙及西班牙各國進行商業銷售後，由于按300公升規格制造的3批産品已符合标準，總額400萬歐元款項將成為應收Recordati款項且應付予該集團，而毋須預扣任何款項。

公告指，Recordati對FortacinTM計劃于2018年下半年在希臘、羅馬尼亞、捷克共和國、斯洛伐克共和國及波蘭商業化仍如期進行以及于未來數年在歐洲其他地區、俄羅斯、獨立國家聯合體（獨聯體）及北非部分國家之商業化努力充滿信心。

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