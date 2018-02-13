諾貝爾獎得主席勒：美股拋售是否結束 仍是一個大問號

《彭博社》報導，針對近日股市投資人最關心的問題：美股修正究竟結束了沒？諾貝爾經濟學獎得主席勒 (Robert Shiller) 認為，這個問題仍存在著大大的問號，無法排除進一步下跌的可能。

本月引爆的美股大跌，導致了全球股市市值蒸發近 5 兆美元，而席勒週一 (12 日) 在接受媒體專訪時表示，雖然近期股市出現了反彈，但是這並不代表股市已經脫離了危險風暴。

席勒說道：「現在的問題在於，資產泡沫結束了嗎？泡沫破裂究竟結束了沒？」「市場許多人稱本次股市大跌為修正，修正聽起來本來應該是個好事，但這些想法皆是取決於你看事情的角度。」

席勒直言，現在斷定市場拋售情緒結束，恐怕仍是為之過早，故現在討論美股拋售潮是否結束，這一個問題，仍是一個大大的問號。

席勒曾以知名著作「非理性繁榮」一書，準確預測 2000 年網路泡沫而聲名大噪，而席勒最著名的理論，就是他所創設的經週期調整後本益比：CAPE，所謂的 CAPE 經週期調整本益比，是席勒根據價值投資之父葛拉漢 (Benjamin Graham) 所提出的本益比論點，進一步修整編制而成。

如下圖所示，以 CAPE 週期調整後本益比來衡量 S&P 500 估值，在經歷了二月份美股大跌之後，雖然 S&P 500 的 CAPE 本益比出現了小幅下滑，但仍高達了 32.14 倍，落在 2000 年網路泡沫以來的歷史高檔水平。

席勒 CAPE 經週期調整後 S&P 500 本益比 (1995 年至今表現) 圖片來源：Bloomberg