上週美科技股ETF單週流出40億美元 創網路泡沫來新高

《彭博社》報導，在上週美股大跌的市況中，不僅科技股出現劇烈的拋售賣壓，相關科技股的 ETF 也相同遭到市場大舉贖回，據統計，美股科技股 ETF 上週單週撤資金額，是創下了 2000 年網路泡沫以來新高。

如下圖所示，統計自 2 月 5 日至 2 月 9 日當週，美科技股 ETF：PowerShares QQQ 共計流出 40 億美元，此規模是創下了 2000 年網路泡沫以來的最大單週流出紀錄，目前 PowerShares QQQ 總基金規模約在 560 億美元。

PowerShares QQQ 每週資金流量變化 圖片來源：Bloomberg

進一步帶領投資人，檢視最新 PowerShares QQQ 的重倉成分股與持股比例如下：

蘋果 (10.93%)、微軟 (9.26%)，亞馬遜 (8.79%)，Google 母公司 Alphabet (8.19%)，Facebook (5.72%)，英特爾 (2.80%)，思科 (2.66%) 等。

近期華爾街數間投行如摩根大通 (JPMorgan Chase)、高盛證券 (Goldman Sachs) 皆發表研究報告指出，在美國經濟擴張的末段週期中，高報酬但也伴隨著高風險的科技股，估計將不再受到市場青睞。

高盛並表示，對美股科技股來說，川普稅改、本益比過高、以及標普公司 (S&P) 今年九月將推出新指數等，估計都將對美股科技股產生不利影響。