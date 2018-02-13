美股回彈 全球成長展望不變 高盛估一月全球成長5.2%

分析師表示，在接連兩周宛如雲霄飛車的走勢後，華爾街週一紮實反彈，護住了投資者前景，即全球經濟依舊在穩定成長的道路上。

高盛 (GS-US) 和其他分析師指出這樂觀全球前景背後的幾個因素，包括中國將有高個位數的成長、歐洲脫離主權債務危機，以及美國稅減措施和增加支出。

高盛分析師表示，目前市場動盪對他們「樂觀的」全球經濟看法只有一些「適度」風險。高盛估計，一月份全球經濟成長 5.2%。

高盛研究報告：「以歷史角度來看，在經濟數據強勁的時候市場進入修正，這意味修正時間可能會更短，幅度也很淺。」

然而，如果市場持續動盪且股價下跌更深邃，分析師的樂觀情緒可能會枯萎。這會傷害消費者信心，並減緩投資和支出。

這兩週的拋售潮讓他們從記錄高點下挫，截至週一，道指和 S&P 500 指數開年來分別下跌 0.5% 和 0.7%，Nasdaq 指數也自 1 月 26 日高點的開年漲幅 8.7% 萎縮成 1.1%。

許多分析師認為，最近股市的拋售潮主要兇手就是 10 年公債殖利率攀上 4 年高點，且市場波動率 (VIX) 維持在低位，這讓投資者感到不適。

現在投資者認為，在美股 2017 年創下輝煌一年，重要股指均創 2013 年以來最棒表現後，股市早該吐回 2018 年初期以來所有漲幅。

因此，在美國上週公布的預算協議後，瑞信估計美國經濟 2018 年將成長約 3.1%。

Ameriprise 首席市場策略師 David Joy 表示，「經濟正以最快的復甦速度成長中，稅改措施和近日預算協議後追加的財務刺激強化了經濟成長，企業獲利正飆升。」

週一美股三大股指連續第二日上漲，從先前讓全球股市蒸發 6 兆美元價值的惡性拋售潮中復甦回來。道指收漲 1.7%，S&P 500 指數漲 1.4%、Nasdaq 漲 1.6%，MSCI 全球股指升 1.2%。

通膨是關鍵

雖然股市找到一些基礎，但因為投資者還在等待美國通膨是否加速的證據，所以美股可能還沒走出困境。

本月稍早一份官方報告顯示，一月份工資年度成長 2.9%，創 2009 年 6 月以來最強漲幅，這也引發市場預期 Fed 可能因此加速上調關鍵隔夜借款成本，以維持通膨速度。

勞工部週三將公布一月份消費者物價指數 (CPI)。根據《路透社》調查，分析師預期，官方最廣泛的通膨指數 12 月份的年度成長可能自 2.1% 下降至 1.9%。

分析師認為，倘若 CPI 比預期更火熱，可能會刺激市場擔心 Fed 會加速升息，這反而會推升債券殖利率，引發股市新一波拋售潮，這次就恐怕會拖延更長變成經濟阻力。

公債殖利率上升、Fed 更積極的政策、預算赤字擴大，這些都會對經濟成長形成更長期的威脅。

瑞信經濟學家表示，「我們對近期成長抱持樂觀態度，但這近 10 年的經濟成長趨勢末端的光景越來越可預見。」