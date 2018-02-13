你的學校有入榜嗎？2018企業最愛大學排行出爐

新的一年度到來，加上過完農曆新年後馬上又迎來一波年後轉職潮，各個企業也紛紛開出職缺，到底 2018 年企業最愛大學有哪些？根據人力銀行調查，今年企業最愛的公立大學由台大、成大穩坐冠亞軍，私立大學由中原大學蟬聯榜首，科技校院部分，台科大再度以些微差距領先北科大，獲得冠軍，私立科大則由致理、朝陽穩居冠亞軍。

根據 1111 人力銀行最新的「2018 企業最愛大學」調查顯示，公私立大學、公私立科技校院的排名幾乎都被理工名校包辦，其中台大與成大在最新的世界大學 (CWUR) 排名，是台灣排名最高的兩所大學，中原大學則是台灣私立綜合大學中排名最高的學校，獲得國際排名肯定的光環，受到企業關注。

至於私立科技校院則是由致理科大再度奪冠，致理具有證照數高、就業率高、雇主滿意度高等傳統，教學結合實作，學生透過實務專題製作、活動籌辦提升就業競爭力，學用合一獲得企業界青睞。



▲2018 企業最愛大學排行。（表／1111 人力銀行提供）

人力銀行表示，科技業是台灣產業的火車頭，2018 年徵才意願最高的就是資訊科技業，企業求才若渴，而在人工智慧時代，產業面臨轉型，近年來科技校院致力與產業接軌，其中桃竹苗地區更是科技界的育才搖籃，科技校院因應產業需求積極育成，也促進台灣人才與全球產業接軌，以理工為主的產業現況，讓理工名校穩坐排行榜龍頭寶座。

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