24小時睡在世界最美書店 蔦屋書店公寓 TSUTAYA BOOK AP ARTMENT

書店公寓的模樣很迷人，穿梭在新宿人潮壅擠的大街上，在某一間商業大樓錢卻散發著一股隱隱不一樣的氣氛，入內後撲鼻而來的卻是濃濃的書香味，這間書店的人都脫了鞋，坐著、躺著、趴著恣意地看著書；睡近世界最美書店的美夢終於達成，這是 24 小時都能看書的「蔦屋書店公寓」(TSUTAYA BOOK APARTMENT)。

【撰文｜Lingling 圖片提供｜TSUTYA BOOK APARTMENT】

除了書蔦屋給你多更多

偷偷隱身在新宿ミニムビル 4∼6 樓，如果不是特別找上來，根本會被樓下的五光十射新宿所迷惑，買杯 3 樓的星巴客咖啡，再往上一層樓，推開大門，喧囂與吵雜就會被隔絕在外。超過 2 萬冊藏書，精緻好看的選書錯落其間，座位一個個與書相倚，大圓桌圓潤弧形恰到好處的融合於空間，沙發區則可以懶懶賴在上面。4 樓接待處提供文具與啤酒的販售，一切的應對入住就從這裡開始。5 樓訴求自然與露營的生活，更有一大片草皮的公用空間，脫下鞋子、賴在草地上；6 樓則是女性專用樓層，有著榻榻米的座位區，調個最舒服的角度閱讀就是最佳態度。

總共超過 2 萬冊藏書，讓人驚艷。

鑽進書洞的秘密天地裡

滿滿的書環繞著，但這裡不只可以坐著看，還可以鑽進床洞內躺著看。真正落實睡在圖書館的概念，而睡覺方案也非常人性化，可以選擇 1 小時、6 小時或 12 小時的睡眠方案，要賴在書群裡多久任君選擇。

鑽入床洞內，拉上窗簾，就是一個完美的書店私密空間。

讓人喜歡的空間就屬真的可以躺在裏頭睡覺的書洞床鋪空間。隱身在層層書架後面，要用鑽的才能進入自己的小天地，木質床板配置簡單，小置物櫃、檯燈、插座、以及鬆軟的枕頭靠，想怎麼躺都隨心所欲，累了的話，拉下窗簾就是完全私密的小房間，可以盡情休息。因為是 24 小時的營業空間，6 樓的女性專用層格外重要，專屬化妝間內梳洗盥洗空間、吹風機等讓人可以睡覺與梳洗都能使用安心。

5 樓空間強調著「自然與露營」生活，所以放上了大片草皮讓顧客「玩耍」。

6 樓女性專屬樓層，榻榻米座位的設計，怎麼躺都可以。

各種看書的姿勢與座椅任君挑選。

夜晚時，選定喜歡的角落與書靜靜獨處，大片落地玻璃窗外是霓虹閃爍的鬧區新宿，身處在東京的高空中卻能無比自在與悠閒，真的落實了蔦屋書店公寓「比家裡客廳更放鬆與舒服」的目標。當然蔦屋也沒忘記書店的本質，在住宿空間裡，看上喜歡的書、喜歡的質感文具可以在 4 樓櫃台結帳。若是有空，該棟樓 B1 還有著真正的蔦屋書店，仍然為旅人提供著滿室書香呢！

4 樓接待處前，設置了文具區，忘記帶的、想多買的，都可在此補足。

蔦屋書店公寓

地址: 東京都新宿區新宿 3-26-14

電話:＋86-3-5315-4077

營業時間: 24 小時

http://tsutaya.tsite.jp/feature/store/tba_shinjuku/index "

1 人 1 小時 500 円、6 小時 2,800 円、12 小時 5,500 円 (6 小時以上可使用沖澡 1 次)

來源：《行遍天下》 2018 年 2 月

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