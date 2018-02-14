把專利變成錢 ！你的專利是一堆文獻、壁紙還是錢？

醫藥產業升級，要仰賴優質醫療專利的生成與產業化

產業化是專利的起點，可以把專利變成錢！

Keytruda，第一個 FDA 核准的抗 PD-1 免疫療法藥物，花了 6.25 億美元才達成專利和解。

諾華 CAR-T 療法 Kymriah 敢要價 47.5 萬美元，因為全球專利天羅地網，確保其商業處於領先地位。

近年，中國智權保護大崛起，政府引導企業「走出去」臺灣生技美國專利排名第 12，落後韓國、中國。

西進中國、競逐世界，臺灣生技專利產業化策略究竟該怎麼走？

撰文 / 林以璿、王柏豪

2017 年 12 月 29 日，立法院三讀修正通過藥事 法，增訂「專利連結制度」，引發國內製藥產 業極度反彈，臺灣本土三大製藥公協甚至發表 措辭強烈的共同聲明，「我們不知究竟做錯了什麼，而被國家犧牲？」

業界人士更是大呼，政府一定要有配套措施，否 則這項立法對臺灣學名藥廠十分不利，將專利侵權與聲 請上市連結，使學名藥廠受到原廠專利訴訟的機會大 增，且必須投入更多資源研究專利相關法規，以防止專 利侵權發生。 專利連結制度上路後，各方看法不一。

TrendForce 生技產業研究副理劉適寧表示，相較於原廠藥，學名藥 最重要的意義在於增加藥品的可近性，提供大眾既經濟 又可負擔的藥品，但專利連結除了延遲學名藥上市，亦 會造成健保因原廠藥價維持高檔而支出更多費用。 不過寰瀛法律事務所律師張濱璿表示，專利連結 制度是國際趨勢，代表鼓勵國內藥廠投入新藥研發，提 供產業轉型升級的契機。

簡而言之，臺灣導入專利連結制度的效應，會有 學名藥進入市場成本增加、學名藥上市延遲、全民健保 支出上升、民眾與醫師處方的藥品選擇權受到影響等。 專利連結制度引發產業爭議如此沸騰，關鍵都是 「利益」問題。

「專利」──生技致勝關鍵

從「專利連結制度」的事件，就可以看出「專利」 在生技行業中佔有的重要地位，也是致勝的關鍵。

生技領域經常攸關人命與環境，需要通過很多審 核才能上市，要通過審核，必須進行臨床前試驗、臨床 測試或田間測試等各階段，這些測試都需要花費很多人 力、物力及時間，這些成本都是「錢」！

所以，生技公司大多希望能取得充分的智慧財產 權保護，增加在重要領域的優勢，以取得市場的獨佔 性。反之，若沒有取得相關智慧財產權，即使做出產品， 也可能因為別人也做出類似且更具競爭性的產品，而喪 失了廣大的市場，甚至還可能會因侵犯到別人的智慧財 產權，而不能上市。

例如眾所皆知，讓美國前總統卡特根除癌症、起死回生的美國默克藥廠 (Merck & Co.) 免疫療法新藥 Keytruda，是第一個經 FDA 核准的抗 PD-1 免疫療法藥物。2014 年上市，2016 年立即突 破年銷售 10 億美元。

Keytruda 是一種針對 PD-1 與其 配體 PD-L1 以及 PD-L2 的單株抗體， 能妨礙 PD-1 受體與配體的結合，以 抑制 PD-1 的作用， 然而這款「前總統代言」的 重要救命藥物，上市後陷入專利爭議， 必治妥施貴寶 (Bristol-Myers Squibb, BMS) 與日本小野藥品 (Ono Pharmaceutical) 提告 Keytruda 侵犯了兩家公司在美國、歐洲、澳洲、日 本所持有的，關於以 PD-1 抗體治療 癌症的專利。

最後，默克於 2017 年 1 月宣布 達成專利爭議和解，以支付 6.25 億 美元給 BMS 與小野藥品，之後還將 支付 Keytruda 自 2017 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止全球營收 的 6.5%，以及 2024 年 1 月 1 日起 至 2026 年 12 月 31 日止全球營收的 2.5% 為權利金。必治妥施貴寶與小野 藥品將分別得到款項的 75% 與 25%。6.25 億美元，相當於 196 億元新 臺幣，再加上日後的權利金和解，如 果不是像默克這樣的跨國大廠，一般 生技公司恐將面臨存亡危機。

專利核准數關聯 國家生物技術發展

一個國家在生物技術領域的發 展，也與該國家在專利核准的情況， 有相當大的關連性。 根據美國專利局的資料指出，在 2009 至 2013 年間，臺灣生物科技專 利的核准量居美國專利局第 12 名， 前三名以美國、日本與德國最高。臺灣的生物科技領域的專利表現並不特 別突出，並落後韓國、中國。 近 10 年來，為尋求創新來源、 降低研發成本、分散風險，全球生物 科技領域跨國合作比例也在呈現正成 長，歷年來約在 11%~13% 之間。

跨國製藥廠和生技公司也紛紛導入各種 開放式創新的合作模式，期望提高研 發生產力，加速技術及產品能夠早日 上市，以掌握競爭優勢。 其中又以瑞士、新加坡與荷蘭 最為活躍，在專利申請人的跨國合作 上，愛爾蘭與瑞士的比例最高。瑞士 與英國有很大比例的發明人，與國外 廠商合作研發，瑞士則有大比例的廠 商擁有國外的發明人所發明的專利。

若透過專利國際合作活躍度分 析，臺灣在發明人之間的合作情況也 並不普遍，相較於瑞士、新加坡有一 段不小的差距。 專利活躍程度跟產業化發展有正 向關係。尤其是新加坡近年來招商策 略目標以研發能力為主，大力推動生物科技領域的跨國研發，積極招商支 持產業集群的發展，讓新加坡成為亞 洲創新研發的重鎮，更吸引跨國生技 藥廠到新加坡設立新廠或研發據點。

來源：《環球生技月刊》 2018 年 2 月

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