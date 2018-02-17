〈狗年企業徵才〉工具機景氣佳需求熱 上銀今年將擴大招募各類人才

去年國內工具機產業景氣明顯復甦，產業需求熱絡，不論工具機零組件或工具機業者，訂單能見度均長達半年以上，如何調配產能成當務之急，為因應擴增訂單需求，工具機零組件大廠上銀 (2049-TW) 今年預計擴大徵才，徵才人數將達 700 至 800 人。

上銀表示，今年預計開出的職缺數量將逾 100 個，徵才人數預計約 700 人至 800 人，包括儲備幹部、工程師、工廠技術員等各類職缺，其中以工廠技術員需求最多，需求人數約達 600 人。

據悉，上銀工廠技術員若加上加班與輪班薪資後，平均年薪可達 60 萬至 100 萬元不等。

上銀去年月薪員工兩度調薪，調幅合計約 7% 至 8%，今年 1 月又再度調薪，目前高工與末段科大畢業生起薪 3.5 萬元；具自動工程師證照起薪可達 3.8 萬至 4 萬元；有證照且為國立科大畢業者、起薪可達 4.8 萬元；若為台大、清大、交大與碩士機械或電機本科畢業者、起薪 5.2 萬元，有證照則可達 6 萬元。

此外，上銀也配合科技部的 RAISE 重點產業高階人才培訓與就業計畫，上銀表示，去年因該計畫進入上銀的博士級研發工程師約 4 至 5 人，平均年薪可達 150 萬元。

上銀去年月薪制員工年終獎金平均 2.5 至 3.5 個月，年薪制主管級年終獎金可達 3 個月至 10 個月不等。

另一家工具機廠程泰 (1583-TW) 則在去年已擴大徵才，目前員工數為歷年來最多，不過，為因應去年底完工的嘉義大埔美新廠，農曆年後可能酌量招募工廠技術員，配合新廠營運循序增加人力配置。