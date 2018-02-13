【港股解碼】再次增購YOTA，寶力科技到底怎麼想的？

人人都說新年新氣象，連公司也不例外。港股市場中有一間公司中國寶力科技(00164-HK)，近來在手機業務方面亦是動作頻頻，大有在2018準備擼起袖子大幹一場之勢。只是，在日漸飽和的市場中，中國寶力科技能否成功佔領一席之地呢？

三年換仨名字

故事還需從頭說起。中國寶力科技自然和許多其他公司一樣，一開始未嘗試進入手機領域，在近三年內換過三個名字：中國伽瑪、禦濠娛樂和中國寶力科技。其業務重心亦是隨著名稱的改變而改變。目前，中國寶力科技主要從事手機技術業務、伽瑪射線照射服務、旅遊及休閒業務及部分證券買賣及投資業務。

雖然業務眾多，但財報著實不盡人意。屢屢更換的業務並未給予寶力科技生機，更有隱隱擴大虧損的趨勢。且先不說營業額的逐年下降，連續改換主營業務似乎也讓公司對於發展定位並不明確，以致虧損日漸擴大。早在2015年時，彼時還叫禦濠娛樂的公司想要進軍智能手機開發行業，將目光瞄向了俄羅斯雙屏手機YotaPhone。公司迅速在2016年收購Yota30%股權後更名為中國寶力科技。現在手機業務成為主營，發展得怎麼樣？

YOTA手機夢

Yota於2011年開始營運，主要從事設計、研究、開發、生產、行銷及銷售平板手機及路由器等高科技消費LTE電子產品，主要產品為YOTAPHONE品牌智能手機及數據機等其他連接設備。Yota於2015年度及2016年度除稅後虧損分別為3966.5萬美元及2763.1萬美元。

從YOTA的中文官網可以看到，現行主流產品YOTA3主打雙面屏，即一面是手機，一面是類似於亞馬遜產品Kindle的電紙書墨水屏。作為俄羅斯本土產品，YOTA還曾經作為國家級的禮物從俄羅斯推廣至中國。中國的手機市場誠然前景廣闊，但YOTA在中國的發展並不順利。一來是國內智能手機市場競爭激烈，且先不提蘋果、三星這類智能手機大廠商早就進入中國市場打響品牌，華為、OPPO、vivo、小米等國內品牌亦競爭激烈，所留給知名度低的YOTA的蛋糕並不多；二來，雙面屏手機在國內仍然是小眾，而墨水屏+傳統螢幕的設計使不少喜歡玩手遊的消費者敬而遠之；三來，目前國內主流閱讀電紙書仍然使用Kindle，這亦讓YOTA痛定思痛與閱文、ireader等公司談下合作，不過這都是後話。

圖源自2017年中期業績

自2017年中報來看，寶力科技不僅每項業務都在虧損，更離譜的是作為主營業務的手機技術業務，0收入的同時還虧損2348.9萬港元，占到了業績虧損中的半壁江山。作為早在2016年就購入YOTA30%股本的寶力科技來說，這個轉型似乎並未達到其預期效果。

再次增購YOTA

將一個新品牌打造出來再推向市場，必然也是要付出一定的力氣。YOTA從產品定位到推廣，合作夥伴便是中國寶力科技了。而寶力科技選擇將主營轉向智能手機業務，自然YOTA產品在國內市場表現與其業績息息相關。與酷派合作開發也好，配股籌資用作研發銷售和推廣也好，甚至與閱文達成戰略合作夥伴，種種跡象可以看出寶力科技對於YOTA的重視程度。

中國寶力科技公佈，已於2018年2月9日，公司全資附屬公司向MTH Limited收購Yota之10%已發行股本），代價為1550萬美元，其中50萬美元以現金支付，另外1500萬美元以向賣方配發及發行代價股份支付，最低發行價每股0.1377港元，較2月9日收市價每股0.144港元折讓約4.38%。若按最低發行價計算，公司可向賣方發行最多8.47億股代價股份。

加上此前，集團於2016年以4622.5萬美元收購Yota的30%已發行股本，完成是次收購後，該公司持股比例將升至40%，這亦顯示出寶力科技做大YOTA的決心。此外，YOTA除了選擇牽手天貓京東以外、還有正在緩慢復蘇中的國美，開啟線上線下雙向銷售模式。

不過，寶力科技增購YOTA股本只是一方面，但最終回歸本質，還是在於產品和銷售上。寶力此番增購，在產品研發上、設計上、以及銷售管道和推廣方面似乎又多了一些話語權。不過，如何使YOTA在中國更新換代迅速的消費電子產品市場打響牌子，寶力科技還有很長的一段路要走。

■ 作者｜朱亦丹

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