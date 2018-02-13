欠債29億台幣 明星主廚Jamie Oliver將關12家分店

英國名廚 Jamie Oliver 債台高築，欠下銀行、房東及供應商等約 7150 萬英鎊 (約 29 億元新台幣) 債務，並積欠員工薪金 220 萬英鎊。為了公司重組，在英國的 25 家餐廳中有 12 家要關門，預料會有 450 人失業。

為了讓餐廳繼續撐下去，奧利佛親自要求房東調降房租。據《大陽報》週日 (11 日) 報導，Oliver 上周五與債權人開會，投票同意部分餐廳減租 3 成，以避免倒閉，但為了公司重組，他在英國的 25 家餐廳中，有 12 家必須關門。

《星島日報》報導，據倫敦高等法院的文件顯示，Jamie's Italian Limited 積欠滙豐銀行 3020 萬英鎊，另欠稅務、租金及供應商等 4130 萬英鎊，並積欠員工薪金 220 萬英鎊。

法庭文件指出，Jamie Oliver 陷入財困是因為投資不足，新餐廳選址不佳，加上經營成本太高，導致經營不善。

Jamie's Italian Limited 聲明說：「我們很高興獲得債權人的全面支持，這是一個堅實的品牌，我們將繼續提供顧客高品質的服務、美食及用餐體驗。我們有信心，新成型的結構將會創造成長及盈收。」

公司發言人強調，和債權人達成協議，代表餐廳員工和供應商能拿到錢，也挽救了 1800 人的工作。

報導指出，42 歲奧利佛和妻子的身家約有 1.5 億元英鎊 (約 61 億元新台幣)，2 人和 5 名子女住在價值 1000 萬英鎊(約 4 億元新台幣) 的豪宅中。

Jamie Oliver 從烹飪節目起家，之後呼籲改善英國學校飲食，並推廣有機食品，知名度大增。他在英國擁有 25 家連鎖餐廳，海外 28 家，包括台灣，著有多本暢銷食譜，在英國的超市也能買到 Jamie Oliver 品牌義大利麵醬

Jamie Oliver 去年就關閉了 6 家餐廳，原因是脫歐造成英鎊疲軟，導致從義大利進口食材的成本提高。