新聞

欠債29億台幣 明星主廚Jamie Oliver將關12家分店

2017年1月18日，Jamie Oliver出席達沃斯世界經濟論壇會議。 (圖：AFP)
2017年1月18日，Jamie Oliver出席達沃斯世界經濟論壇會議。 (圖：AFP)

英國名廚 Jamie Oliver 債台高築，欠下銀行、房東及供應商等約 7150 萬英鎊 (約 29 億元新台幣) 債務，並積欠員工薪金 220 萬英鎊。為了公司重組，在英國的 25 家餐廳中有 12 家要關門，預料會有 450 人失業。

為了讓餐廳繼續撐下去，奧利佛親自要求房東調降房租。據《大陽報》週日 (11 日) 報導，Oliver 上周五與債權人開會，投票同意部分餐廳減租 3 成，以避免倒閉，但為了公司重組，他在英國的 25 家餐廳中，有 12 家必須關門。

《星島日報》報導，據倫敦高等法院的文件顯示，Jamie's Italian Limited 積欠滙豐銀行 3020 萬英鎊，另欠稅務、租金及供應商等 4130 萬英鎊，並積欠員工薪金 220 萬英鎊

法庭文件指出，Jamie Oliver 陷入財困是因為投資不足，新餐廳選址不佳，加上經營成本太高，導致經營不善。

Jamie's Italian Limited 聲明說：「我們很高興獲得債權人的全面支持，這是一個堅實的品牌，我們將繼續提供顧客高品質的服務、美食及用餐體驗。我們有信心，新成型的結構將會創造成長及盈收。」

公司發言人強調，和債權人達成協議，代表餐廳員工和供應商能拿到錢，也挽救了 1800 人的工作。

報導指出，42 歲奧利佛和妻子的身家約有 1.5 億元英鎊 (約 61 億元新台幣)，2 人和 5 名子女住在價值 1000 萬英鎊(約 4 億元新台幣) 的豪宅中。

Jamie Oliver 從烹飪節目起家，之後呼籲改善英國學校飲食，並推廣有機食品，知名度大增。他在英國擁有 25 家連鎖餐廳，海外 28 家，包括台灣，著有多本暢銷食譜，在英國的超市也能買到 Jamie Oliver 品牌義大利麵醬

Jamie Oliver 去年就關閉了 6 家餐廳，原因是脫歐造成英鎊疲軟，導致從義大利進口食材的成本提高。

留言載入中...

相關新聞