紐約時報執行長：報紙印刷業大概還可撐10年 將被數位化取代

紐約時報 (NYT-US) 的執行長 Mark Thompson 週一 (12 日) 接受《CNBC》訪問表示，他相信報紙印刷業至少還可以撐 10 年，但未來實體報紙，將會被數位新聞取代。

Thompson 認為紐約時報的的印刷產品，在美國至少還有 10 年的時間，儘管他個人比較喜歡實體版本，希望報紙能存活越久越好，但他承認，報紙印刷業正在面臨著生存問題。

Thompson 指出，未來將會有一個時間點，將新聞印刷出來的方式，已不再符合經濟效益。而紐約時報正處於轉型階段，Thompson 說：「我們的計畫是持續的服務我們忠心的報紙訂閱戶，但在同時間要建立數位事業體，所以我們的公司才會成功成長，新聞業務也才會成功。」

事實上，數位訂閱戶是紐約時報近期的支撐者，印刷報紙訂閱戶的數量，正在逐步下降，但紐約時報表示，在 2017 年第 4 季，數位訂閱戶的數字成長了 15.7 萬，大部份為新用戶。2017 年第 4 季的數位訂閱營收比去年同期成長 51%，而整體的訂閱營收成長 19.2%。



同時，紐約時報第 4 季的營收和收益表現，將高於分析師預期，執行長表示，營收較一年前成長 10% 至 4.841 億美元，而紐約時報的股價，今年上漲超過 20%，僅管美股上週出現拋售潮，公司整周的漲幅達 8%。

紐約時報股價日線走勢圖

在 Thompson 的帶領下，紐約時報成為全球第一家擁有超過 100 萬數位訂閱用戶的媒體，他表示：「毫無疑問，我們在實體訂閱戶上可賺更多的錢，但在數位訂閱戶方面，我們相信還可以吸引更多的讀者，我們的數位訂閱戶已比印刷訂閱戶人數更多，而最近數位化的發展非常迅速。」