大吉大利祈願去 開運廟宇教拜學

新年新氣象，特別請到開運、求財、求姻緣等三間靈廟的達人，教你跟著步驟拜拜，包準在神明加持下心想事成！

【撰文｜陳小豬、唐祖湘、楊育禎 攝影｜林茂盛、楊育禎、蔡孝如】

月下老人牽紅線 桃花姻緣朵朵開

台北霞海城隍廟 ◆ 台北市 ◆

地址: 台北市大同區迪化街一段 61 號

電話: 02-2558-0346

網址: www.tpecitygod.org

營業時間: 06:16∼19:47

招緣達人

文宣組長 吳孟寰

學生時代曾在廟裡打工，現任廟宇宣傳要務；5 年前七夕活動認識太太，笑說獲得最幸福員工福利。

Slogan：相信自己會幸福是很重要的！

位於大稻埕老城區的台北霞海城隍廟，自 1821 年從名為霞城的福建泉州府同安縣下店鄉，隨先民渡海來台落地生根，成為台北城的守護神，百年來不少台灣商賈曾在這 46 坪小廟裡的雞母穴發跡，致事業興隆。

台北霞海城隍廟的盛名在月老加持下，香火終年不斷。

身為城區最大神祉的城隍爺，地位猶如市長，在現今二百多尊神佛的市政團隊，出現不少傳奇故事，現以月下老人為眾人來找愛的出路、求姻緣最為知名，人氣興旺到名聞海內外世界各地。平均每年還願對數就有約 6 千多人，還包括劉德華、小 S、劉若英、蔡依林、羅志祥等明星，及許多日本、歐美觀光客和國際名人莎拉潔西卡派克、小林杏子都曾慕名而來，一求神靈賜愛。也因此廟裡的月老分身，在近幾年更「出差」到沖繩、靜岡、東京、仙台參與當地活動，促成台日文化愛的交流。

月老以愛為願，推動世界發展

未有對象的可買紅棗來拜，可以早日找到心上人；若有對象可帶百合花來拜，祈求早日開花結果、百年好合。

若說愛情是推動著世界的發展，那月下老人則是千里姻緣一線牽，功不可沒的精神存在！台北霞海城隍廟鼎盛香火裡不可撼動的月老神尊，其實是在 20 多年前，因為一位從美國回來的老太太，在向城隍爺虔誠祈求保佑家人工作興盛之餘，再求能讓兒子情感生活有所著落。奇怪的是竟然在回去沒多久，兒子就找到理想對象，於是為感謝神恩，老太太捐獻了一座月下老人神像，才從當年 1971 年開始貢奉月老，來協助城隍爺掌管愛情和婚姻大事。

這座由蘆洲名師王稻瑞雕刻的一尺三之高的月下老人神像，左拿婚姻簿、右拄枴扙，促成一對對好姻緣。讓廟內文宣組長吳孟寰樂得分享說：「之前曾搭過一台計程車，司機投緣地說他在 3 年前有個交往 3 個月的女友，為求感情順利來這裡拜月老，結果在隔天約會時，女友竟跟他說夢見一個老人：說要好好跟他在一起！後來他們就因此結婚生子呢！」

拜對時機，愛情上門機緣大

廟方說所有的撇步都要謹記，才會心誠則靈！

玄之又玄的愛的故事不停的靈驗上演，最佳祈求時刻更要把握在國曆 2 月 14 日西洋情人節、第一個月圓的元宵節農曆正月 15 日、農曆 7 月 7 日七夕情人節，及 8 月 15 日月下老人生日之時前來拜拜，人緣會特別旺。年節期間點上一盞平安燈，以求闔家平安和姻緣有成；特別的是除夕當晚會發送限定 500 個 100 元的發財金紅包，讓人許個好年好緣外；在元宵發放提燈時，還有走街的「偷挽蔥，嫁好尪」傳統活動，來拿蔥結緣後，「對的那個人」在愛的路上趕來！

月下老人參拜招愛儀式

1. 準備金紙和香、貢品

金紙鋪隨喜添香油錢領金紙和香， 再至辦事處添 300 元香油錢，獲得備有喜糖、鉛錢、紅線的貢品一份。

2. 點香拜天公

面向天公爐，雙手招香自我介紹：名字、年齡、地址、生日、所求何事，拜後還不用插香，先行三拜禮。

3. 拜城隍爺和月下老人

講述「請城隍爺做主、月下老人幫忙、眾神明保佑」，再報上自己的基本資料、喜歡類型或對象，祈求有成再來還願。

4. 拜義勇公、城隍夫人、菩薩

至偏殿拜義勇公，小三遠離；拜城隍夫人、天上聖母、註生娘娘，保佑家庭幸福；拜眾菩薩，求長智慧納百福。

5. 插香、繞紅線過爐

天公爐插上三炷香，將包有鉛錢的紅包紅線，在香爐上順時鐘繞三圈過爐，再放入皮夾。

6. 喝平安茶結善緣

將貢品喜糖留下供廟方煮平安茶分享大家，再記得喝杯結緣平安茶。

來源：《行遍天下》 2018 年 2 月

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