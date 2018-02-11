富士康A股掛牌　郭台銘沒說但小股東一定要知道的內幕

牽動鴻海 63 萬股東權益的神祕公司

富士康 A 股掛牌 郭台銘沒說但小股東一定要知道的內幕

鴻海宣布，旗下富士康工業互聯網公司將申請赴上海掛牌，不過在一年多前，它還只是一家營收、資產淨值為零的公司，背後究竟有多少郭董沒說的事？

最新一期的《財訊》雙週刊以「鴻海郭台銘沒說的４件事」為題，獨家揭露鴻海小股東一定要看的內情。

1 月 31 日，鴻海舉行上市以來首次臨時股東會，關鍵議案是討論富士康工業互聯網（簡稱富士康 FII）公司到上海證交所掛牌案。這家公司相當神祕，根據大陸國家企業信用信息公示系統資料顯示，富士康工業互聯網公司原名福匠科技（深圳），2015 年才成立，翻開鴻海 2016 年年報第 682 頁，2016 年時福匠科技資產總值為零，營收和每股盈餘也是零。

2017 年，鴻海貼出公告，增資福匠科技人民幣一○三億九千萬元（約合新台幣 486 億元），這個數字是母公司鴻海資本額的四分之一，後再改名為富士康工業互聯網公司。經歷一連串的投資架構重組，福匠從鴻海旗下一家對營收影響不大的小公司，橫空出世，變成鴻海未來在工業物聯網領域的旗艦企業—富士康工業物聯網公司。

今年二月，《財訊》雙週刊記者再透過中國國家企業信用信息公示系統查詢，這家公司的登記資本額高達一七七億二千五百萬人民幣（約合新台幣 836 億元），可見鴻海對這家公司的寄望之深。

對於富士康神祕的橫空出世，台灣小股東第一個關心的問題是：鴻海究竟要拿哪些業務到中國上市？

根據《財訊》分析資料發現，鴻海集團去年對福匠科技（後改名富士康工業互聯網）進行股份結構改造，這家公司大幅增資後，富士康工業物聯網公司再用現金和換股等方式，取得集團內其他重要公司的股權，鴻海在大陸、新加坡、台灣至少十四家公司進行換股和整併（見表），在這個新的轉投資架構下，未來這十四家公司的獲利，富士康工業互聯網公司都可以分一杯羹。日本媒體更指出，讓鴻海 iPhone 組裝業務在中國上市，才是這次 IPO 案的重點。

從負責人的背景也看得出，鴻海對這家公司的期待也有所不同，在福匠科技時代，這家公司的代表人物之一是戴家鵬，他是麻省理工學院畢業的自動化技術專家，也是鴻富錦副總經理，幫鴻海打造出四萬台 Foxbot 機器人大軍。

但富士康工業互聯網的登記代表人卻換成陳永正，他是台灣交大畢業，原本幫助摩托羅拉在中國打市場，2003 年出任微軟大中華區總裁一職，替微軟奠定中國市場的基礎，對當地市場狀況十分清楚，要把工業自動化賣進中國，就像當年要把微軟視窗系統在中國開拓市場一樣，陳永正在中國市場的經驗超過三十年，是值得注意的關鍵人物。

郭台銘在臨時股東會上大談工業自動化的未來，但，另一個關鍵是，將這家最有前景的公司切割到中國上市，原本投資鴻海的小股東，能分享未來富士康在大陸成長帶來的利潤嗎？

【完整報導詳見財訊 548 期】