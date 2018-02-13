廣東外貿迎來開門紅 深圳進出口2416.6億元增長37.7%

據深圳新聞網消息，海關總署廣東分署統計，1月廣東省外貿增長明顯，迎來開門紅，進出口5761億元人民币，比去年同期增長19.2%，占我國進出口總值的22.9%。其中，深圳進出口2416.6億元，增長37.7%。

1月，廣東省一般貿易進出口2881.5億元人民币，增長22.8%，占廣東省外貿進出口的50%，較去年同期提高1.5個百分點，其中出口1681.5億元，增長9.4%。

特點之一是民營企業進出口規模超過外商投資企業。1月，民營企業進出口2806.9億元，增長19.2%，其中出口1673.5億元，增長2.5%。

機電産品仍為外貿出口主力。1月份，廣東省機電産品出口2314.2億元，增長11.7%。占廣東省出口的68.1%。其中，電器及電子産品出口1322.7億元，增長19.6%。

12個地市進出口繼續實現正增長。1月份，廣東省實現正增長的12個地市中除陽江(8.9%)、汕頭(8.5%)、東莞(6.4%)、雲浮(3.8%)、河源(1.8%)，其餘都保持兩位數增長。其中，深圳進出口2416.6億元，增長37.7%;惠州進出口228.8億元，增長41.4%;珠海進出口294.4億元，增長37%;佛山進出口373.7億元，增長26%。

海關人士表示，總體看，1月外貿出口先導指數為41.6，較上月提升0.5，表明廣東省外貿進出口仍將繼續保持穩中有升態勢。預計廣東省外貿將繼續保持穩中向好的態勢。

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