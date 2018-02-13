【港股解碼】中興通訊：專注主業，聚焦5G核心競爭力

挺過了多事之秋的2016年，乘著5G網路技術的“東風”，“5G概念股”龍頭企業中興通訊（00763.HK、000063.CN）2017年業績大幅上揚，大有捲土重來之勢。

中興通訊2017年業績大幅預增

2月1日，中興通訊發佈了2017年業績快報。報告顯示，2017年公司實現營業收入1088.2億元（人民幣，下同），同比2016年增長7.49%；利潤總額達66.56億元，同比上年的虧損7.68億元大幅上漲966.92%；歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤45.54億元，較上年同期的虧損23.57億元同樣大幅上漲293.17%。

對於業績的突飛猛進，中興通訊也給出了原因：

1 .受益於全球運營商在電信網絡的持續投入、本集團海外手機及政企市場的開拓，本集團運營商網路、消費者業務和政企業務收入均同比增長。

2.2017年3月，本公司與相關美國政府部門達成和解協議，同意支付約8.92億美元罰款，本公司已將該罰款損失計入2016年度財務報表。2017年度，本公司已向相關美國政府部門支付約8.26億美元。

3.2017年度，本集團加強現金流及銷售收款管理，經營活動產生的現金流量淨額約人民幣67.79億元，較上年增長約28.88%。如剔除上述支付相關美國政府部門罰款的影響，本集團經營活動產生的現金流量淨額約人民幣124.44億元，較上年增長約136.58%。

縱向來看，如果2016年財季扣除計入報表的美國政府部門罰款8.92億美元，中興通訊業績是非常穩定的，近兩年營收更是突破千億元。

在資本市場，中興通訊H股股價2017年上漲幅度超過100%，並於12月22盤中日創階段性新高33.2港元/股，與市場對其良好的業績預期遙相呼應。

目前，全球通訊市場格局正在發生變化，中興通訊專注主業，一直在4G/5G/光傳輸等新技術上加速追趕和超越，隨著與海外競爭對手技術差距的不斷縮小，中興通訊必將搶食很大的市場份額。

專注主業，加碼5G發展值得期待

中興通訊是在香港和深圳兩地上市的大型通訊設備公司，主要業務包括基礎網路、統一通信與協同、雲計算與IT，為全球160多個國家和地區的電信運營商和企業網客戶提供創新技術與產品解決方案，智能終端發貨量位居美國前四。

隨著5G時代的到來，全球通訊市場在滌蕩了幾十年後也迎來了巨大變化：從分散趨於集中。3G、4G時代，全球通信設備行業廠商數量較多，但結構相對分散，所占市場份額也比較接近，中國企業因為規模小、技術落後，擁有的話語權較小。但在全球化的大背景下，技術研發的日新月異和通信廠商之間的並購重組，使得全球性通信設備商的數量在顯著下降，而華為、中興等中國企業秉承技術創新，奮起直追，其地位不斷上升。

隨著一批“老字型大小”玩家的倒下，2016年，整個主設備市場的廠商僅剩四家，而華為、中興已經分別成為全球第一、第四的設備廠商，市場份額分別為43%和9%。

到了5G時代，作為又一次重大的技術變革，5G與數位化轉型技術、人工智慧技術一起，已成為國民經濟轉型升級的重要推動力。我國不僅將5G寫入《十三五規劃》，還支持產業界成立IMT－2020（5G）推進組，啟動了全球規模最大的5G技術研發試驗。

中興通訊是國家重點支持高新技術企業，30多年堅持主業，在Massive MIMO、MUSA、FB-OFDM、Virtual Cell、SLA軟鏈路，都已形成了獨特的5G標籤技術，並自主提出了一套完整的技術架構。與此同時，中興通訊創新地將5G核心技術在4G時代商業化，成功提出了Pre5G Massive MIMO技術理念和商用方案，將4G網路頻譜利用率提高4-6倍，接近5G頻譜效率的極限。

放眼國際，中興通訊已和日本軟銀、韓國KT 等多家運營商簽訂 5G 戰略協議，並中標歐洲首張5G預商用網路和俄羅斯電信接入網改造專案，全球 5G 領導者地位正逐步實現。

另外，中興通訊於近日公佈了2018年度非公開發行A股股票預案，意欲非公開發行A股股票的數量不超過686,836,019股，募集資金總額不超過130億元，資金主要用途為5G高強度研發投入。

本次募投的實施，將全面強化中興通信5G核心競爭力，助推其業務影響力進一步擴大；財務上將降低公司資產負債率，特別是短期負債規模收縮將帶來財務費用的顯著下降，從而提升今年業績。

■ 作者｜董虹

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