[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/02/12 107/02/09 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益深証中小板基金 15.10000 14.55000 0.55000 3.78007 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 27.63000 26.81000 0.82000 3.05856 富邦深証100基金 11.34000 11.01000 0.33000 2.99728 元大滬深300單日正向2倍基金 17.69000 17.19000 0.50000 2.90867 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.56000 33.60000 0.96000 2.85714 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.63000 45.34000 1.29000 2.84517 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.63000 13.29000 0.34000 2.55831 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.08000 14.72000 0.36000 2.44565 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.89000 13.58000 0.31000 2.28277 群益道瓊美國地產ETF基金 17.88000 17.49000 0.39000 2.22985 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.05000 17.66000 0.39000 2.20838 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47450 0.46430 0.01020 2.19686 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61730 0.60410 0.01320 2.18507 瀚亞美國高科技基金 23.07000 22.60000 0.47000 2.07965 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.15000 18.77000 0.38000 2.02451 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.68000 8.51000 0.17000 1.99765 元大標智滬深300基金 18.56000 18.20000 0.36000 1.97802 元大標普500單日正向2倍基金 29.64000 29.07000 0.57000 1.96078 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 8.96000 8.79000 0.17000 1.93402 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.43890 19.07070 0.36820 1.93071 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.63000 8.47000 0.16000 1.88902 景順全球科技基金 19.46000 19.10000 0.36000 1.88482 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.90000 8.75000 0.15000 1.71429 保德信新興趨勢組合基金 11.46000 11.27000 0.19000 1.68589 富邦NASDAQ-100基金 25.91000 25.51000 0.40000 1.56801 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.10000 18.82000 0.28000 1.48778 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.79000 24.45000 0.34000 1.39059 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.45000 12.28000 0.17000 1.38436 群益美國新創亮點基金-美元 13.52630 13.34380 0.18250 1.36768 元大標普500基金 23.05000 22.74000 0.31000 1.36324 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------