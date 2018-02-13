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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/02/12  107/02/09 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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群益深証中小板基金                                               15.10000   14.55000   0.55000    3.78007
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       27.63000   26.81000   0.82000    3.05856
富邦深証100基金                                                  11.34000   11.01000   0.33000    2.99728
元大滬深300單日正向2倍基金                                       17.69000   17.19000   0.50000    2.90867
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      34.56000   33.60000   0.96000    2.85714
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 46.63000   45.34000   1.29000    2.84517
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.63000   13.29000   0.34000    2.55831
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.08000   14.72000   0.36000    2.44565
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.89000   13.58000   0.31000    2.28277
群益道瓊美國地產ETF基金                                          17.88000   17.49000   0.39000    2.22985
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.05000   17.66000   0.39000    2.20838
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47450    0.46430   0.01020    2.19686
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.61730    0.60410   0.01320    2.18507
瀚亞美國高科技基金                                               23.07000   22.60000   0.47000    2.07965
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       19.15000   18.77000   0.38000    2.02451
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.68000    8.51000   0.17000    1.99765
元大標智滬深300基金                                              18.56000   18.20000   0.36000    1.97802
元大標普500單日正向2倍基金                                       29.64000   29.07000   0.57000    1.96078
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            8.96000    8.79000   0.17000    1.93402
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       19.43890   19.07070   0.36820    1.93071
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.63000    8.47000   0.16000    1.88902
景順全球科技基金                                                 19.46000   19.10000   0.36000    1.88482
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            8.90000    8.75000   0.15000    1.71429
保德信新興趨勢組合基金                                           11.46000   11.27000   0.19000    1.68589
富邦NASDAQ-100基金                                               25.91000   25.51000   0.40000    1.56801
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.10000   18.82000   0.28000    1.48778
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        24.79000   24.45000   0.34000    1.39059
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      12.45000   12.28000   0.17000    1.38436
群益美國新創亮點基金-美元                                        13.52630   13.34380   0.18250    1.36768
元大標普500基金                                                  23.05000   22.74000   0.31000    1.36324
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