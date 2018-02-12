◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧02月12日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 6975 0 2317 鴻海 -10840 -48182 00637L 元大滬深300正2 6440 0 3481 群創 -8232 -10348 00636 國泰中國A50 3329 -8023 2353 宏碁 -4995 7232 2408 南亞科 2429 1298 00673R 元大S&P原油反1 -4236 0 00655L 國泰中國A50正2 2276 0 2892 第一金 -4072 -1394 0056 元大高股息 1800 -23241 3037 欣興 -3673 7388 2891 中信金 1260 -28689 2409 友達 -3567 42519 2881 富邦金 1141 4729 2303 聯電 -3436 24262 00633L 富邦上証正2 1032 0 2344 華邦電 -1896 -40489 2883 開發金 1026 16926 2337 旺宏 -1873 3527 2448 晶電 1018 -1631 2002 中鋼 -1727 -13012 006205 富邦上証 964 0 1314 中石化 -1685 24311 2014 中鴻 845 6452 2884 玉山金 -1628 -29280 00683L 元大美元指數正2 812 0 2880 華南金 -1604 -6760 2882 國泰金 766 5902 2603 長榮 -1274 9071 1301 台塑 659 -1246 2888 新光金 -1216 37156 00669R 國泰美國道瓊反1 611 0 3702 大聯大 -1213 -6895 2903 遠百 565 4552 2609 陽明 -1076 -4363 00671R 富邦NASDAQ反1 482 0 1312A 國喬特 -1073 0 2033 佳大 481 282 00676R 富邦臺灣加權反1 -1056 0 00672L 元大S&P原油正2 461 0 00677U 富邦VIX -982 0 6120 達運 460 -296 2324 仁寶 -978 4206 1309 台達化 369 403 6116 彩晶 -915 2861 1402 遠東新 368 -2751 2382 廣達 -898 -5273 00642U 元大S&P石油 357 0 006207 FH滬深 -831 0 0050 元大台灣50 344 -2192 5880 合庫金 -815 -2085 6213 聯茂 307 -241 00634R 富邦上証反1 -806 0 1457 宜進 292 380 3030 德律 -755 -138 1515 力山 285 -131 4906 正文 -673 -996 1710 東聯 280 2744 2367 燿華 -664 3265 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股