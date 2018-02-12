網拍消費爭議一年多14% 問題大多出在「7天猶豫期」

隨著電子商務市場發展蓬勃，越來越多民眾習慣使用網路購物，因此衍生不少問題。行政院消保處今（12）日表示，2017 年各個縣市政府受理網購消費爭議總計 2,429 件，相較前一年增加了 309 件，成長 14.5％，申訴量前 3 名依序是蝦皮、露天，以及 Yahoo，提醒民眾購買時要注意賣家信譽，不要與網路平台上賣家私下交易，且除了有消保法「合理例外情事」之外，商品可在 7 天內無條件解除契約，不需負擔任何費用。

數位市場的安全性及公平性，近年來已為世界各國所關注，消保處有鑑於網路拍賣平台業者遭消費者申訴的案件量逐年增加，因此持續邀集相關主管機關經濟部、內政部警政署、縣 (市) 政府消保官，以及大型網路平台業者，針對如何降低網路平台消費爭議案件召開會議，並定期追蹤網路平台業者的改善情形。

根據消保處統計，2017 年各縣市政府受理 3 大網路拍賣平台業者因消費爭議被申訴量合計 2,429 件，其中，蝦皮 1,412 件，相較前一年增加 653 件，露天 615 件，減少 199 件，香港商雅虎 402 件，減少 145 件。

消保處表示，爭議類型前 3 名依序是不遵守 7 天猶豫期、瑕疵品 465 件、仿冒品 (或不同商品)166 件；爭議商品類別前 3 名依序是服飾、皮件及鞋類 495 件、通訊及周邊商品 216 件、電器及周邊商品 177 件。

消保處指出，2017 年業者被申訴量成長 14.5％，特別是蝦皮申訴量竟暴增 86％，因此已要求蝦皮針對被申訴最多的爭議類型，提出有效的解決方法，並於 3 個月後回報其改善情形，也促請各網路拍賣平台業者負起管理及教育賣家及買家遵守消保法等法規的責任，以減少消費糾紛不斷發生。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』