年節到網購買氣噴發 富邦媒1月營收次高 宅配通衝新高

電商市場受惠於農曆年、尾牙和保暖商品需求攀升，多家廠商 1 月業績相當亮眼，除了創業家 (8477-TW) 營收創新高，富邦媒 (8454-TW) 今 (9) 日公布 1 月合併營收達 36.19 億元，也創單月次高，負責配送的宅配通 (2642-TW) 同樣受惠網購熱絡，月營收 3.05 億元創單月新高，商店街 (4965-TW) 雖持續較去年衰退，但衰退幅度已由過去幾個月來的 20% 左右降至 10%。

富邦媒說明，農曆年買氣爆發，網路通路營收年成長率高達 44%，尤其今年首度針對春節採購舉辦 O2O 年貨大街活動，以「線上 + 線下 + 社群 + 影音」全方位的年貨購物模式成功拉升業績，momo 購物網中包括 3C 家電、美妝保健、居家生活和健康休閒等品共較去年同期大幅成長 62%。

另一方面，momo 行動購物的表現也十分亮眼，1 月年增率達 73%，目前行動購物已占 momo 購物網整體營收近 60% 且持續攀升。

而 momo 電視購物在調整產品結構、引進更多差異化商品的策略帶動下，1 月營收年增率已達 10%，並連續 4 個月呈現正成長。

商店街的免運費搶客策略持續奏效，1 月創下超商取貨衝破 1000 萬件次的成績，使 1 月營收已連 3 月突破億元達 1.1 億元，月增 3.83%、年減 10.23%，終結連續 9 個月衰退超過 20% 的頹勢。

商店街強調，未來年輕族群將是個人賣場行銷的重點，將推出更多與金流物流相關的服務增加手機客戶的固著度，也將提供更多誘因讓消費者在個人賣場享有更多優惠。

而在網購業者年節買氣爆增下，宅配業者也同步受惠，宅配通 1 月營收 3.05 億元，月增 10.14%、年增 2.28%，創單月新高。