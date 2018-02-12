2018年網購想要「無腦刷」 理財達人力推2大神卡

鈔票變薄、萬物齊漲的時代，民眾不只買東西前要先上網比價，連刷哪張信用卡都要先做功課，相較於有期限、規則的點數或是哩程，其實台灣民眾更愛直接回饋現金，因為現買現折最有感。所以，銀行也都順勢主打現金回饋的信用卡或是簽帳卡。理財達人阿格力力推國泰世華「KOKO COMBO icash 聯名卡」與王道銀行的簽帳金融卡，都是現金回饋的網購神卡。

購物現金回饋網 ShopBack 提醒，信用卡權益每年都會調整，不管是回饋上限、指定通路回饋比例等，建議民眾可依照自己的購物習慣，定期檢查手上的卡片，挑出最適合自己使用的信用卡。

ShopBack 說明，統計顯示台灣民眾平均每人持有 2.1 張信用卡，擁有超過 10 張信用卡的民眾更不在少數，消費者也越來越懂得精打細算，為自己聰明理財，不少人都會依據不同的通路與銀行活動決定要刷哪張卡。

不過，由於現在網路購物的比例越來越高，最受網友關注的還是到底哪張卡是「無腦網購族」的「神卡」，所以一到年初或是遇上銀行推出新卡，很多理財達人也會上網分享網購祕技，或是推薦網購神卡。

頂著台大生物科技所博士高學歷的理財達人阿格力 (許凱廸)，因為信奉生活理財法，常在臉書分享自己投資理財經驗，獲得不少網友的喜愛。他強調，銀行活動規則每年都會調整，像是指定通路、回饋上限、折抵方式、使用期限等，稍不注意就會拿不到回饋金。

阿格力觀察今年到目前為止，網推最熱烈的就是 5% 回饋金的國泰世華「KOKO COMBO icash 聯名卡」。但如果想要回饋現金無上限的，也可以考慮王道銀行的簽帳金融卡，只要國內消費，不限網路、實體通路都有 1.5% 回饋現金，而且直接存入帳戶，不論下個月有沒有消費，回饋金都可以直接存入帳戶之中。但除了利用信用卡之外，現在網路上省錢攻略也不少，像是網路上的優惠券或是返利網等，雖然要多一個步驟，但只要多花點心思，就能再省下一筆。

ShopBack 表示，其實不管使用哪張卡，網路購物的現金回饋的比例大概都在 5% 以內，但對於重度網購族來說，想要消費還能賺現金，除了挑選高回饋比例的信用卡外，只要再透過 ShopBack 前往合作電商平台消費，除了信用卡原本的現金回饋外，還可以賺取最高 20％的現金回饋，ShopBack 目前合作商家橫跨國內外，包括：Yahoo! 購物中心、樂天市場等，跨國電商包括像是 Agoda、日本亞馬遜、Asos、iHerb 等。