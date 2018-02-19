潮產業有多夯 股價會說話

加密貨幣激發挖礦熱潮，ＡＩ、電競和網路直播成為當下年輕人嚮往的工作，在５Ｇ頻寬普及化後，這些潮產業可能會改變人類現有的生活。

【文／魏聖峰】

三○年前，以ＰＣ、ＮＢ為主的科技產業是當時最潮的產業。二○○○年以後的潮產業則是網路相關產業，Google 和臉書都在這段期間誕生。隨著科技產業的發展以及加密貨幣的誕生，透過ＧＰＵ的高倍速運算（ＨＰＣ）來挖礦加密貨幣成為當前最潮的產業。電競即將列入亞運和奧運的正式項目，電競產業直播吸引網友觀看，網路直播商機越來越龐大，成為當今年輕人嚮往的「潮產業」。

最近兩年科技業最夯的次產業莫過於人工智慧（ＡＩ），而ＡＩ能迅速崛起最大的關鍵就是輝達（Nvidia）發現透過ＧＰＵ運用，使得平行運算的速度更快、成本更低，力量更強大。無限制的儲存空間和影響，激發出各種大數據的運用。剛好此時半導體產業發展已驅動高倍速運算的能力，各種有利的條件下醞釀出ＡＩ的問世。以 Nvidia 來說，透過這類型ＡＩ的運算，廣泛地運用在遊戲、資料中心，甚至開發出全球首款自動駕駛平台（型號為 Nvidia Drive PX 2）。

Nvidia 最受惠潮產業

Nvidia 早年從ＧＰＵ起家，就是繪圖晶片。即使 Nvidia 已經把大部分研發主力放在ＡＩ的發展，ＧＰＵ仍是該公司最大的營收來源。Nvidia 很早就透過ＧＰＵ的研發發展繪圖晶片顯示卡。一六年以來，以比特幣為最大宗發展的加密貨幣蓬勃發展，去年比特幣的最大漲幅一度超過十三倍，後來有人發現透過繪圖晶片顯示卡的高倍速運算可以開發出比特幣（俗稱挖礦）。比特幣去年的漲幅驚人，但流通量有限，除了透過比特幣交易所的買賣取得比特幣外，另一個方式就是利用顯示卡和ＨＰＣ開發出比特幣。

從 Nvidia 上季的產品營收比重來看，來自ＧＰＵ的營收超過八四％，該公司的繪圖晶片顯示卡是全球最大。受惠這波挖礦商機，帶動顯示卡銷售強勁成長，Nvidia 是挖礦商機中最大贏家，執行長黃仁勳經過長年研發，押注到正確的產業發展，當然就是吃到市場最大的商機。除 Nvidia 外，超微（ＡＭＤ）是全球第二大ＧＰＵ製造商，在這波顯示卡熱潮中超微也吃到挖礦商機。超微去年第二、三季獲利表現創近五年來最好的兩季，當中很多是顯示卡熱賣所帶動。

除了透過ＧＰＵ發展ＡＩ外，谷歌（Google）和英特爾透過 ASIC 方式發展ＡＩ的效能比從ＧＰＵ發展ＡＩ的效能好。只不過，ASIC 開發出來的ＡＩ模組只能限用一種，如果是功能不同的ＡＩ應用，就得另外再開一種模組，以至於透過 ASIC 模式發展的ＡＩ成本的確比ＧＰＵ模式來得高，是發展 ASIC 產業最大的困擾。透過 ASIC 開發ＡＩ應用的商業化程度低於ＧＰＵ模式，除 Google 和英特爾外，賽靈思（Xilinx）來自 ASIC 營運比重比 Google 和英特爾還高。

電競朝職業化發展

電競產業是近年來蓬勃發展的產業，並朝向職業化發展，去年全球電競市場的營收就將近七億美元，比前一年高出四一％。電競產業有多夯呢？包括前ＮＢＡ明星歐尼爾在內的美國許多名人和富豪都競相投資電競產業。另根據人力銀行一月份統計，目前電競相關產業的工作近五年內暴增兩倍，平均月薪比其他非電競產業還高。既然台灣的職缺都如此，在美國、南韓、日本與中國也是如此。

動視暴雪（Activision Blizzard）和藝電（Electronic Arts）是全球前兩大電競ＩＰ業者，它們的主要收入來自於電競平台的營業收入。動視暴雪的營收比藝電高，該公司有九四％的營收來自於電競平台。動視暴雪旗下共有 Activision、Blizzard 和 King 三大電競平台。電競遊戲的軟體ＩＰ授權收入是動視暴雪的主要收入，再來才是其他相關周邊電競產品的收入。

來源：《先探投資週刊》 1974-1975 期合刊號

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