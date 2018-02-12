中國今年房貸或大減，房企無力迎春先過嚴冬

【財訊快報／陳孟朔】《華夏時報》報導，自 2018 年開春以來，隨著中國監管層嚴控銀行信貸和信託資金違規進入房地產市場，房企融資難度越來越大，甚至有銀行已暫停受理房地產行業新增授信，或暫停房地產開發貸業務。上海一位券商人士表示，「往年歷次調控，即使銀行收緊，但其他管道都是暢通的，房企在社會上還是可以找到很多錢維持下去，但這一次監管層不斷出檔，斷了房企的很多後路，房企被迫去國外融資，去槓桿的力度彷彿回到 1997 年。」



重慶一家信託公司人士提到，目前前 50 大房企通過信託的平均融資成本在 9%-10%，50-100 大的在 12% 左右。



已有大型房企在內部發出通知，要求減少拿地，最大程度地保持現金流暢通。據中原地產統計，目前有 15 家房企公布 2018 年 1 月的銷售額高達 1737.74 億元人民幣，年比上漲幅度高達 74%。雖然銷售額刷新歷史紀錄，但房企已開始感受到一絲涼意。



上海一家券商內部人士指出，原來房企資金來源主要有幾個管道，一是銀行開發貸款，要符合「432」的要求，二是信託也需要符合「432」，三是非標融資，不要抵押純信用的都可以融資，正規的融資管道在迅速縮減，其餘融資管道比如 P2P，以及地方股權融資平台，比如廣東金交所、前海金交所、重慶金交所、陸交所等等，都可以給房企融資，但現在連最差的融資平台都被限制住。



按照銀監會的規定，房地產信託貸款要符合「432」條件，4 代表的是房地產公司 4 證齊全，3 是指項目中房地產公司至少要有 30% 的自有資金，2 是指融資方至少有二級或以上的資質。



房企通過銀行貸款，主要是兩種方式，土地款和開發貸。以前房企不需要拿土地抵押，前 30 大房企僅光靠公司純信用擔保就可以從銀行貸款，但現在沒有銀行願意做，必須要拿土地抵押。



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