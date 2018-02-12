中國經濟新動能成長超預期 對增長支撐作用進一步顯現--發改委

路透北京2月11日 - 針對新動能能否替代中國正在淘汰的落後傳統產能，成為拉動中國經濟的主要動力，中國國家發展和改革委員會新聞發言人孟瑋周日表示，中國以創新驅動發展戰略為引領，充分激發創新創業活力，新動能成長速度和支撐作用超出預期，對增長支撐作用進一步顯現。

她在周日發改委舉行的新聞發布會上稱，據有關機構測算，新動能對經濟增長的貢獻已超過30%，對城鎮新增就業的貢獻超過70%。一些東部省份已經走出結構調整陣痛期，新動能正日漸成為經濟發展的第一引擎。

她提到，下一步將在四個方面采取更加有力的措施，包括加快推動新興產業發展。落實好“十三五”戰略性新興產業發展規劃，組織實施一批新興產業重大工程。運行好國家新興產業創業投資引導基金，拓寬創新創業融資渠道。加強政府資金與金融資本的合作，促進戰略性新興產業集群發展。

加快推動創新創業上水平。以實施全面創新改革試驗為抓手，推動北京、上海具有全球影響力的科技創新中心和北京懷柔、上海張江、安徽合肥3個綜合性國家科學中心建設，推進雄安新區創新驅動引領示範區、粵港澳大灣區國際科技創新中心建設。匯聚國際一流創新資源，構建開放型的協同創新集群，推動國家產業創新中心建設。著力打造“雙創”升級版，推動創新創業上水平，更好與實體經濟融合。

加快推進形成有利於“四新經濟”發展的政策環境。著力營造包容創新、規範有序的市場環境，探索構建審慎監管和社會共治相結合的管理格局，促進新技術、新產業、新業態、新模式健康發展。出台促進數字經濟發展的文件，加快完善配套政策，形成適應數字經濟發展的政策體系。堅持發展與監管並重，促進共享經濟健康良性可持續發展。

加快推進互聯網、大數據、人工智能與實體經濟深度融合。持續推進“中國制造2025”，運用大數據、雲計算、工業互聯網等技術，促進工業企業數字化、服務化轉型，打造產業共性技術創新平台，助力產業升級。出台“互聯網+”支持實體經濟發展的政策性文件，實施人工智能創新發展工程，加快推進工業、農業、服務業數字化轉型。

中國經濟增速在經歷了連續六年放緩後首度出現回升，2017年全年增長6.9%平穩收官；在投資和消費保持相對平穩之際，這主要得益於外貿帶來的正增長。分析人士認為，在供給側改革、環保、金融去杠桿等因素制約下，中國經濟仍有反彈，表明當前實體經濟的確稱得上“穩中向好”，新動能對經濟增長的貢獻在進一步增加。

**煤電供應緊張在緩解**

在被問及如何應對當前電煤需求大幅增加導致供應偏緊的狀況，孟瑋表示，國家發改委會同有關方面采取了一系列措施，一是引導重點產煤省和煤炭企業提前安排，部署做好春節、“兩會”期間生產供應工作，保持煤礦連續生產和穩定供應。

二是進一步完善產能置換指標交易的政策措施，加快釋放北方地區優質產能。充分發揮晉陜蒙等重點產煤地區作用，增加有效產能產量。根據調度數據，1月份，山西、陜西煤炭產量同比增長分別超過30%和50%，內蒙古煤炭主產區鄂爾多斯煤炭銷售同比增長20%以上。

三是加強運輸協調，將電煤增運作為重中之重，特別是對存煤偏低電廠實施打點搶運，切實保障運輸渠道通暢。1月份，鐵路煤炭日均裝車同比增長10%以上，其中，電煤增長近20%。

“在各方的共同努力下，目前電煤供應得到有效保障，特別是進入2月份以來，電廠供煤明顯增加，2月1日至8日，日均供煤632萬噸，比1月下旬增長7%；日均耗煤615萬噸，比1月下旬下降5%，可用天數15天，庫存正逐步提高。”孟瑋稱。

她表示，下一階段，隨著煤炭供應持續增加，特別是氣溫逐漸回升，以及春節期間工廠放假，用電量將會出現下降，電煤供應是有保障的。

至於春節期間價格運行情況，孟瑋提到，從目前掌握的情況看，春節前市場價格運行是平穩的。國家統計局2月9日發布的數據顯示，1月份居民消費價格（CPI）同比上漲1.5%，漲幅比去年全年低0.1個百分點，連續第12個月低於2%。

具體來看，重點商品和服務的價格都處在合理區間，其中，食品價格季節性小幅上漲，1月份比去年12月份上漲了2.2%，但與去年同期相比仍低0.5%，特別是節日期間消費量大的豬肉、鮮菜、食用油價格比去年同期分別低10.6%、5.8%和1.2%；服務價格總體穩定，受節日需求集中釋放、務工人員返鄉過節的影響，飛機票、旅行社收費、家庭服務等價格比去年12月份分別上漲5.9%、2.8%和2.4%，但漲幅仍在合理區間。

中國1月居民消費價格指數(CPI)同比上漲1.5%，工業生產者出廠價格指數(PPI)同比上漲4.3%。

她提到，今年全國有820萬高校畢業生、970多萬登記失業人員及部分去產能職工需要就業，總量壓力不減，結構性就業矛盾依然存在，將深入實施就業優先戰略和更加積極的就業政策，大力促進就業創業。

具體包括拓展就業空間，著力培育壯大戰略性新興產業，加快培育新的經濟和就業增長點。深入實施區域協調發展戰略，貫徹落實鄉村振興戰略。開展就業相關規劃和政策評估，完善更加積極的就業政策，更有效地發揮相關政策促進就業的作用。

同時優化創業環境。加快“雙創”示範基地建設，深化支持農民工等人員返鄉創業試點工作，進一步營造鼓勵勞動者創新創業的良好環境等。

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