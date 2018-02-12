【IPO追蹤】TopStandard(08510-HK)發售價0.35元下限定價

於香港經營五間提供全套服務的餐廳TopStandardCorporation(08510-HK)公布招股結果，每股發售股份0.35元，為每股售價0.35至0.4元的下限。股份明日上市。

公開發售部份合共接獲4817份有效申請，以認購合共約3.22億股公開發售股份，相當於初步可供認購的2000萬股公開發售股份總數的約16.11倍。由於超過15倍認購，4000萬股股份已由配售重新分配至公開發售，因此公開發售項下可供認購的發售股份總數增加至6000萬股股份，相當於股份發售項下初步可供認購發售股份總數的30%。認購一手(8000股)3095份申請，中籤率百分百。

TopStandardCorp為一間總部位於香港，為顧客服務的餐飲集團。集團於香港經營五間提供全套服務的餐廳，包括以「三希樓」品牌於中環及時代廣場經營兩間川菜及粵菜餐廳；以「心齋」品牌於中環經營其新派素菜廳；及以「浪人」品牌於中環及灣仔經營其兩間日式餐廳，分別提供高檔日本料理及以「放題」自助餐形式提供一般日本料理。

集資所得中約1010萬元用於開設新餐廳；約400萬元用於償還開設時代廣場三希樓的銀行貸款；約1820萬元用於設立中央廚房以支援集團擴充；約1210萬元用作翻新集團物業及提升設備；約100萬元用作更新，並滿足日後業務擴充，以改善營運效率；約110萬元用於加強市場推廣工作；餘額將用作集團一般營運資金。

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