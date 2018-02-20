〈狗年產業景氣展望〉房市價盤整量能回溫 止跌有餘狗年可望持續量增

全台房市緩步築底，2017 年全年最新買賣移轉棟數資料顯示，買賣移轉棟數落在 26.6 萬棟，年增約 8%，是 2014 年以來首度止跌翻揚的一年；住商機構總經理陳錫琮指出，通常交易量的反彈走勢不只一年，待市場穩定後，遞延性買盤持續回流，狗年有機會續呈量增走勢。

房市 2017 年下半年已現起色，預期 2018 年可望延續買氣，住展雜誌企研室經理何世昌表示，2018 年北台灣房市將由大台北地區領銜擔任推案主角，推案焦點將落在北市豪宅，案量可望再進一步成長。住展雜誌評估，2018 年北台灣預售新案量比去年更有看頭，全年可望挑戰 9000 億元大關，超越去年 8315 億水準。

房市推案上，北市、新北市年將重返主戰場地位，新北市包括新店央北重劃區等重兵雲集；台北市豪宅市場也復甦，大案齊出，而「329 檔期」的銷售，將為狗年房市景氣的重要指標。

全國不動產董事長葉春智認為，買方市場持續，價動量就增，房價已修正到實價行情，且屋主、買方也撐得夠久，2018 年交易量有機會站上 30 萬棟。以這樣的移轉棟數推估，2018 年全台房屋移轉棟數將較去年成長 12.78%。

全台房市的這一波轉折點出現在 2014 年中，2015 年價格明顯修正，2016 年交易量來到 1991 年以來新低的 24.5 萬棟，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，隨政策由稅制的強力改革，轉向為健全房市住宅供給，包括推動都更、社會住宅與租賃政策等，這些政策還是側重供給面調整，並未有直接要引導房價的調控政策，房市仍回歸市場供需等基本面。

至於房價價量表現，基本上量能還是會延續 2017 年的回溫走勢，信義房屋指出，從過去 30 多年經驗來看，每次波段低點至少量能都會連續反彈 2 年以上，若按過去的歷史軌跡來看，2018 年有機會持續反彈。

至於價格部分，觀察信義房屋最新房價指數資料顯示，台北、新北、桃園、台中與高雄市的房價指數，普遍都呈現止跌回穩跡象，且房價指數表現也是近 3 年以來最佳的一次，台北市 2017 年房價指數年減 1.2%，跌幅持續快速收斂，新北市則是近 3 年來首度由跌勢反彈，年增 1.91%，桃園同樣由跌勢轉為盤整，台中與高雄房價指數則持續緩步走高，相對北部強勁。

雖然房價指數呈現橫盤整理，但目前還是景氣循環的修正階段，房價並未見到反轉向上的動能，最簡單的判斷指標就是市場上投資買氣並不興盛，代表投資客並不認為房價有上漲趨勢與明顯空間，且信義房屋購屋意向調查也顯示，目前仍是看跌多過看漲的保守氣氛，加上一手案的讓利搶市，房市還是止跌有餘但推升力道不足的一年。

就台灣的經濟表現上，受惠全球經濟復甦帶來的商品貿易需求成長，經濟可望延續 2017 年表現，住商機構總經理陳錫琮指出，揮別 2016 的慘澹，2017 年土地市場交易量為 1238 億元，其中所有權交易為 1203 億，突破 10 年均線，也等於宣告開發商重新調整步伐，建商投資信心已經逐漸就定位，只等狗年房市觸底放量。

在新法規部份，陳錫琮認為，2018 年最受矚目的就是「屋簷、雨遮不登記、不計價」新制實施，由於整體房市買氣走軟，不見過去新政上路前會發生的搶照潮，可以預期影響不大；但長線觀察，該政策將對於過去市場中雨遮屋簷過大的個案，以及某些正在進行中的都更案，會產生較不利的負面影響，值得都更戶與開發商注意。同時，今年在租賃專法在三讀後正式上路，將房東與房客的權利義務做出更多明示，也鼓勵業者從事包租、代管，在政府作為下，預料租屋市場將進入一個新階段。