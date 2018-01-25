〈房產〉大陸建設張良吉：建商房價「降無可降」 房市有落底跡象

欣陸投控 (3703-TW) 旗下大陸建設在台中七期的「宝格」義式頂級精品住宅，今 (25) 日正式落成。大陸建設董事長張良吉並宣布明日起對此一銷售已達 7 成的豪宅案展開，而「宝格」成屋銷售將維持預售時的每坪 75-90 萬元價格，不會降價銷售。

同時，張良吉對於目前房市看法表示已經「落底」，並看好由賴清德內閣帶領出的經濟成長，豪宅買氣並已逐漸回溫，而大陸建設對於產品價格已「降無可降」，買方在認知產品價格不會再降之後，信心自然恢復，該公司在信義計畫區的「琢白」案，已簽約及即將簽約的戶數已突破 5 成，而「琢白」案每坪價格在 200 萬元以上，而 31 樓頂樓價格每坪也將達到 250 萬元。

至於大陸建設在台北市、南京東路口即將推出的都更案「琢豐」案，市場原預售總銷為 90 億元，張良吉今天則指出，總銷金額有望達到 100 億元。

大陸建設的「宝格」為該公司在台中市的首發精品住宅建案，張良吉指出，台中「宝格」案自建築、室內設計及家具，都委由同一位設計師負責，打造出台中「低調奢華」 豪宅新指標。而由實價登錄資料顯示，台中七期住宅價格如依單價排序，前 10 名中「宝格」資料超過半數，其中每坪最高價落在 35 樓、每坪 74.5 萬元，另有頂樓的樓中樓 380 坪成交每坪達 86 萬元。

大陸建設的「宝格」建案基地面積 841 坪，興建 39 層大樓，每層兩戶，格局為分別為 147 坪、187 坪，總計有 67 戶，總銷達 90 億元，自去年第 4 季起開始交屋入帳。

大陸建設的台中七期「宝格」建案 (中)，今天落成。(鉅亨網記者張欽發攝)

大陸建設目前在台中市共有 5 大建案，其中 4 案為住宅案，分別為已落成的宝格、興建中的丽格，以及規劃中的惠國段 101 地號土地和大坑風景區開發案；另建案為將落成的中國信託金控台中營運中心，大陸建設已整棟以 55 億元價格預售給中信金 (2891-TW)。而丽格案也將在明年第 2 季完工。