329檔期 房地產推低頭款求快速銷售

今年農曆年前的房地產交易情況，比去年同期來得好，不動產業者評估，因為整體房地產買氣復甦，因此今年 329 檔期，建商的推案態度會更積極，不過，不會萬案齊發，而是著重在低頭款的付款方式，也就是推出預售屋，減輕買方資金壓力，以求快速銷售。（記者陳儷方報導）

今年 1 月土地增值稅收較去年同期成長 1 成 7，徵起件數也比去年同期增加了 24％，新增房貸利率去年底觸底，房地產交易似乎逐漸回溫。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，農曆過年前會做購屋決策的，通常是自住客，今年春節前的交易，確實比去年來得熱絡，雖然今年比較積極，但成交時間還是拉長，主要還是因為價格修正還是不夠有感，「現在價格有修正，所以大家在購屋的態度上比較積極一些，只是價格的修正不夠有感，成交的時間比較長一些。自用客戶的需求還是在的，但在這個需求面上，大家對於價格還是有認知上的差異。」

年後，房地產可能又有一波熱鬧，就是建商將大量推案的 329 檔期，不過，不會是萬案齊發，建商如果想快速銷售，低頭款還是主流，買方負擔得以減輕，所以推案還是以預售屋為主，「今年建商推案的動作應該會比較積極，因為整體的買氣是有呈現復甦的，只是說，策略上，建商會著重在快速銷售，採低頭款的作法，減輕買方的負擔。」

現在市場買方以自住客為主，加上房價修正得不多，買方財力相對之下比較不足，先建後售的難度比較高，除非是豪宅，因為高資產的客戶沒有付款能力上的問題。

中廣記者陳儷方台北報導。