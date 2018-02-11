米粉注意小米台灣進駐三創開幕推出各式優惠

小米台灣今（ 11 ）日宣佈正式進軍台北最大 3C 賣場「三創生活園區」，盛大開幕「小米台北三創生活專賣店」，並邀請中華職棒 Lamigo 桃猿啦啦隊「 Lamigirls 」現身與米粉同歡慶。

小米台灣總經理李佳峰表示：「小米專賣店主打創新服務體驗，而三創生活園區導入科技、娛樂、潮流、藝術等概念，提供消費者更不一樣的科技生活，期盼在三創的助力下，小米將持續打造更創新、溫暖的科技空間，讓更多米粉享受科技帶來的樂趣。」



▲小米台灣總經理李佳峰（圖左）與鴻邁科技總經理趙憶南（圖右）攜手開幕專賣店。（圖／小米台灣提供）

「小米台北三創生活專賣店」位於三創生活園區 2F ，全店空間約 48 坪，延續小米之家一貫的明亮簡約風格，店內配置規畫產品體驗區、配件展示區、智慧家庭體驗區、服務接待區等，所有商品將落實官網、店面同款同價，且多款人氣新品如紅米 5 、紅米 5 Plus 、米家 IH 電子鍋等，開幕也都可以購買。

為了慶祝「小米台北三創生活專賣店」開幕，小米台灣也舉辦一連串的優惠活動。開幕祭出明星商品「小米手環 2 」百件 1 折優惠，還有限量 200 件小米 T-Shirt 免費送。此外，多款人氣商品如小米 MIX 2 、紅米 Note 4X 等也有各項開幕優惠。

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