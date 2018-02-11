市場真正恐懼的大殺器：戴維斯雙殺

摘要：從美股「黑色星期一」到「黑色一星期」，支撐基本面投資者的是經濟復甦的良好勢頭和企業盈利。然而花旗直接釜底抽薪，警告稱薪資通膨將直接擠壓企業盈利。戴維斯雙殺迫在眉睫！

從「黑色星期一」到「黑色一星期」，儘管這一周美股市場主要受市場情緒所驅動，但花旗全球宏觀策略團隊指出了市場真正恐懼的大殺器——戴維斯雙殺。

除了月初非農數據顯示美國平均每小時薪資增速大超預期之外，花旗指出，美國 1 月 ISM 非製造業物價支付指數已經升至 2010 年以來最高，而密歇根大學 1 年通膨預期已經升至 2.7%。

花旗分析師 Jeremy Hale 指出，看到這些迅速上升的通膨指標時，股市擔心的是持續的通膨壓力。

事實上，花旗認為，1987 年美股「黑色星期一」崩盤是從「金髮姑娘狀態」(Goldilocks，即經濟增長穩健、通膨良性) 轉向「再通膨」。這意味著市場最大的風險，也是最明顯的風險是上升的薪資對企業利潤的負面影響：

此外，如果我們看到薪資通膨上漲，過去的周期顯示企業在日益開放的經濟中，企業將上漲的工資成本轉嫁到價格上，存在著巨大的困難。我們擔心現在股市是否也在關注企業的潛在利潤被壓縮。

法興分析師 Roland Kaloyan 也警告投資者，別被強勁的企業盈利給愚弄了。標普 500 指數大部分的漲幅來自於本益比擴張，而不是企業盈利擴增：

Rafiki 分析師 Steven Englander 也有類似的討論：

最糟糕的結果是我們很快將達到通膨目標，美國核心通膨從 1.3% 快速上升，日本和歐元區也分別從 0.2% 和 1.1% 快速升至 2.0% 的目標水平，這意味著實質利率將不得不迅速上升至大致均衡水平，這也意味著失業率幾乎必然低於非加速通貨膨脹失業率 (NAIRU)，因此政策暫時的收緊力度不得不超過長期均衡水平。

部分聯準會聯邦公開市場委員會委員認為，長期低於目標的通膨率應該通過大致相同程度的「超標」（overshoot，指通膨超出目標水平）來抵消。那麼同樣的問題出現了，如果通膨率相對快速的升至 2.3%，那麼其傳遞出的資訊是聯準會將不得不快速收緊貨幣政策，因為目前美國已經接近達到充分就業。從資本市場角度來看，通膨觸及目標水平意味著央行的政策將不再那麼「友好」。經濟產出可能會有所增長，但市場對反應機制和持續低波動性的信心將大幅下降。

對資本市場而言，過去七年猶如天堂，央媽們為了不讓市場出亂子，幾乎滿足了投資者的所有需求，但通膨目標的實現意味著投資者將被趕出天堂，回到現實世界。

在這個「現實」世界中，因通膨達到了目標水平，央行對刺激政策更為謹慎，這導致資本市場價格回歸下行通道。

同樣的，當通膨達到目標水平時，央行對資本市場繁榮的容忍度下降，他們隨著會把資產價格的快速上漲看做通膨進一步上行的先行指標。而當通膨低於目標時，央行手中可使用的工具相對有限，但一旦通膨達到目標，央行動手解決資產價格泡沫將變得更為得心應手。

『新聞來源／華爾街見聞』