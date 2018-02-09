羅尤美：美股基本面無虞 留意反彈低接機會

美股二月以來急速下跌，富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，基本面來看，美國經濟衰退機率偏低，技術面上，美股目前技術線型轉弱，在恐慌氣氛中 2/8 已跌破半年線價位，需觀察未來三日能否迅速站回半年線，若否可能將回測年線支撐，預期半年線到年線之間如有量縮止跌，即可以留意反彈低接機會。

羅尤美指出，反應市場擔憂通膨可能攀升並導致利率走高、聯準會升息步伐可能加快，美國十年期公債殖利率最高收盤來到 2.8411% 水準，相較 2017 年底躍升 44 個基本點，拖累美股回吐今年以來所有漲幅，VIX 恐慌指標也一度攀升至 37.32 之 2015 年 8 月來高點。

以基本面而言，美國經濟衰退機率偏低，反而本波股市回檔原因正是反應美國經濟過於強勁推動聯準會升息步調加速，經濟前景無虞，而根據 Factset 統計目前已有五成 S&P 500 指數成分企業公布去年第四季財報，有 75% 企業公布獲利優於預期，企業營收優於預期比例達 80%，若 80% 為最終數據，將創下 Factset 自 2008 年第三季追蹤此數據以來最高水準。

而 2018 年 S&P 500 指數企業獲利成長率預估值推升至 16.8%，較 2017 年底預估值 12.2% 明顯上修，基本面持續改善。企業買回庫藏股亦有助支撐市場表現，預期在財報靜默期之後企業買回庫藏股有望增加，依據彭博資訊預估，今年受惠於海外現金匯回帶動，全年淨買回額預估可達 5,500 億美元之多。

回顧美股在過去一年展現亮麗走勢，羅尤美分析，波動程度亦偏低，在本波修正之前，美股 S&P 500 指數未出現 5% 以上累積修正幅度的天數已超過 400 個交易日，持續時間為 1950 年代以來最長紀錄。股價屢創新高推升評價水準墊高，導致短線回調其實為正常現象，因先前漲勢較高又無明顯修正，獲利了結賣壓積累較鉅，加以期權倉位調整與程式化交易可能加劇賣壓，使得回檔幅度較大又急。

羅尤美表示，即使邁入經濟擴張後期，只要美國沒有出現通膨飆漲的情況，聯準會就沒有大幅快速升息的必要，今年美股整體而言不至於因景氣擴張的升息而下跌。目前聯準會經濟展望預估今年核心通膨率為 1.9%，2019 至 2020 年為 2%，仍在通膨合理目標區，此預期水準是否調整，可留意後續通膨相關經濟數據，包括 2/14 公佈的 1 月份消費者物價指數 (CPI) 目前預估 2%，核心 CPI 則為 1.7%。

她分析，本次引發股市跌勢的觸媒，在於急速彈升的美國公債殖利率，過去幾年市場對於利率預期水準均低於聯準會的經濟展望報告，由於美國殖利率水準最終仍需要向聯準會的看法靠攏，市場已經反應今年聯準會升息三次，目前正在反應可能升息 4 次、以及升息後對景氣與企業獲利的影響。在預期調整的過程中，市場價格通常會反應過度後再回歸理性，例如 2013 年美國 QE 退場前後，殖利率從 1.625% 飆升到 3% 後回落，全年度史坦普 500 指數仍然收高。

此次美國十年期公債殖利率從年初 2.4% 上升到 2.8%，已經接近彭博 1/11 調查的 2018Q3 價位 2.8% 以及 2018Q4 的 2.9%，雖有可能反應過度而測試 2019Q1 的價位 3%，但應已經接近殖利率反彈的滿足點。

美股目前技術線型轉弱，在恐慌氣氛中 8 日已跌破半年線價位，需觀察未來三日能否迅速站回半年線，若否可能將回測年線支撐，以 2015 年中國股災、2016 年油價暴跌的兩次跌幅超過 10% 的修正，約在跌幅 13-14% 止穩後出現反彈，加上過去兩年市場較大利空，包括 2016 年 6 月英國脫歐與同年 11 月川普當選美國總統觀察，利空導致美股重挫但年線價位多能提供支撐，預期半年線到年線之間如有量縮止跌，即可以留意反彈低接機會。

羅尤美表示，建議投資人可留意接下來聯準會官員的談話，以及 2/28 聯準會主席鮑爾於眾議院發表半年度貨幣政策報告以及 3/1 在參議院銀行委員會作證的內容，如聯準會主席與官員重申仍對升息步調保持彈性，預料可緩解市場的緊張氣氛。接下來就是 3/20、3/21 的 FOMC 利率決策會議，會後記者會可對於今年美國景氣與升息步調有更明確的方向。

雖然不排除市場仍需一段時間整理，以消化過去一年漲多賣壓，且後續通膨相關經濟數據的結果也會引起市場波動提升，然今年整體經濟與企業獲利展望仍正面，且歷經此波跌勢也正可化解股債市評價水準過高疑慮，屬性積極者可伺機留意修正後進場佈局機會，擔心市場波動、屬性較保守的投資人，建議重新檢視投資組合，可適度增持防禦型或債券型基金配置，而著重評價面的投資人，也可分散投資到平均本益比僅 12 倍的新興市場股票長線的投資機會。