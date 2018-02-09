粉紅隧道日本四大賞櫻預測出爐仙境級美景報你知

每年 3 月下旬到 4 月櫻花綻放之時，是日本最唯美浪漫的季節，總吸引大批旅客赴日追櫻。目前日本四大知名櫻花預測網站已全部公布，讓旅客作為出發前的參考依據。賞櫻熱點除了大家熟知的東京、京阪外，今年想要一睹仙氣逼人的櫻花景緻，擁有眾多櫻花百選名所的日本東北，絕對值得造訪品味。



▲日本四大知名櫻花預測網站已全部公布，讓旅客作為出發前的參考依據。（組圖／翻攝自各大櫻花預測網站）



▲日本櫻花百選名所。（圖／易遊網提供）



▲大阪造幣局周邊賞櫻。（圖／雄獅旅遊提供）

日本東北賞櫻景點眾多，哪些又是櫻迷們必去的呢？「弘前城」的櫻吹雪，當櫻花片片飄落在弘前城的護城河上，就像上帝打翻了粉紅顏料，形成一條極夢幻又別具特色的粉紅櫻花河。種植著萬株櫻花樹的「北上展勝地」，在櫻花盛開之際，道路兩旁的櫻花樹交疊成一個綿延 2 公里的春櫻隧道，漫步其中彷彿整個世界都是粉紅色！想要感受古典氣息濃厚的櫻花景緻，江戶時代武士宅邸「角館武家屋敷」，搭配枝垂櫻搖曳垂盪，揉合出剛中帶柔的衝突美感，也散發著細膩雋永的武士柔情，亦是東北經典的賞櫻名所。



▲北海道芝櫻。（圖／雄獅旅遊提供）



▲河津川田中 · 櫻花樹沿區。（圖／雄獅旅遊提供）



▲弘前城。（圖／易遊網提供）

除了走訪櫻花百選名所外，搭乘賞櫻列車穿梭在櫻花林裡，看著窗外呼嘯而過的櫻花景緻，宛如經過一條粉色隧道，如夢似幻的景象絕對讓人流連忘返。包括乘坐復古軌道車的「船岡城址公園」、穿越櫻花百選「盧野公園」的津輕鐵道，或是有「花之長井線」美名的山形鐵道櫻花列車，都是日本東北超人氣的賞櫻列車，不僅是鐵道迷必追勝地，更是櫻迷們不容錯過的賞櫻體驗。



▲弘前城。（圖／易遊網提供）



▲角館武家屋敷。（圖／易遊網提供）

每逢日本賞櫻季，機位、床位往往一位難求，有賞櫻計畫的民眾，建議提前 2 至 3 個月預訂。旅行社也有賞櫻行程。易遊網推出日本東北賞櫻商品， 4 天含稅 27,900 元起， 5 天含稅 33,900 元起，季節限定 4 月出發。雄獅旅遊首度以「郵輪＋賞櫻」的概念，結合盛世公主號規畫賞櫻包船，可一次飽覽日韓賞櫻秘境，目前仍有零星散位。



▲日本河津櫻花祭典。（圖／雄獅旅遊提供）



▲日本鹿兒島櫻花與櫻島。（圖／雄獅旅遊提供）

此外， Wi-Ho! 特樂通推出日本上網優惠， 2 月 14 日前下訂吃到飽藍鑽石 plus 188 元 / 日，小資族則有每日 1GB 流量酷遊機 138 元 / 日， 2 月底前出國再送一日免費。另外還可於官網購買關西南海電鐵交通券與阪急、阪神電鐵一日券，搭配日本 WiFi 或 SIM 卡加購交通票券，享最高 88 折優惠。

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