【大行報告】交銀：内地發展商仍熱衷香港物業 籲買入領展(00823-HK)等

交銀國際發表房地産行業周報稱，内地發展商仍熱衷于香港物業。金輪天地(01232-HK)以8.44億港元在北角買入一塊商業用地。該行認為，部份原因是1月份發行美元債券後，公司的流動性加強。此外，合景泰富(01813-HK)及龍光(03380-HK)的鴨脷洲項目獲得另一币106億港元貸款(項目總債務約180億港元)。
該行認為，内地和香港寬松的融資渠道可能會重燃内地發展商内地開發商對香港項目的興趣，再次擡高地價。而且香港發展商的股本回報率可能仍然受壓，特别是他們對低成本借貸的態度審慎。繼續偏好商業物業，并維持領展(00823-HK)和冠君産業信托(02778-HK)的買入評級。
報告又指，中國房地産開發商1月份合約銷售強勁，環比上漲6%，同比上漲61%。1月份10/30個主要城市成交量在12月份的高位回落11%/8%，但去化率維持在150%左右，該行認為這顯示買家情勢高漲。因此，相信開發商在推盤時的定價可以更加進取。由于其盈利質量改善，繼續看好世茂(00813-HK)和雅居樂(03383-HK)。
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