【港股解碼】中國鋁業：乘風起舞，後市可期

受市場供需關係及供給側改革等因素的影響，自2016年起，氧化鋁價格持續走強。

國際市場，受益於全球經濟穩步回升，特別是以歐美為首的發達經濟體復蘇漸強，帶動全球大宗商品價格回暖。

國內市場，在經歷了2016年下半年的大漲之後，國內氧化鋁價格在2017年1月下旬達到近五年來的歷史高位。2017年上半年，國內氧化鋁價格最高為人民幣3003元/噸，最低為人民幣2267/噸，均價人民幣2682元/噸，同比上漲45.21%。據上海期貨交易所數據：截至2017年12月底，中國鋁期貨結算價為15125元/噸，與年初相比漲幅達20%，與2015年底相比上漲超過55%。

鋁價上漲的直接結果是行業盈利能力大幅提高，多家鋁企受益於此利潤翻倍增長，如鋁業龍頭中國鋁業（02600.HK、601600.CN）。

行業龍頭——中國鋁業

中國鋁業成立於2001年9月10日成立，並在紐約、香港和上海三地掛牌上市，是行業內為數不多的覆蓋整個鋁產業鏈的公司，核心產業鏈結構為氧化鋁、原鋁、合金材料產業。產能方面，中國鋁業的電解鋁產能約500萬噸，位列全國第二；氧化鋁產能約1600萬噸，位列全國第一。

根據中國鋁業1月30日發佈的2017年業績盈喜顯示，2017年1月1日至2017年12月31日年度，預計實現歸屬於上市公司股東淨利潤與上年同期40249萬元相比，將增加約人民幣96,000萬元，同比增加約239%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤與上年同期-36372萬元相比，將增加約人民幣117,000萬元。縱向對比，淨利潤水準創出2008年以來歷史最高，扣非淨利潤也一舉扭轉了自2011年以來持續為負的局面。

對於業績大幅預增的原因，中國鋁業解釋為：國家加大供給側結構性改革力度、實施嚴格的環境保護政策，及公司優化產業佈局、持續降本增效，使得公司主營產品毛利較去年同期大幅增加。

事實也是如此，作為和經濟增長關係密切的產業，鋁業的發展和國家宏觀層面的調控息息相關。

鋁供給側改革給力，鋁企大幅受益

2017年，鋁行業迎來了最嚴環保年和最強去產能年。

2月，環保部發佈2017年《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》，要求北京周邊“2+26”城市相關企業在採暖季限產，具體指出：電解鋁廠限產30%以上，以停產的電解槽數量計；氧化鋁企業限產30%左右，以生產線計；企業達不到特別排放限值的，全部停產，達到特別排放限值的限產50%以上，以生產線計。

4月，國家發改委、工信部、國土資源部和環保部四部委聯合發佈《清理整頓電解鋁行業違法違規專案專項行動工作方案的通知》，決定將用6個月時間，通過企業自查、地方核查、專項抽查、督促整改4個階段，全面完成電解鋁違規違法專案清理整頓工作。

7月，供給側改革新疆和山東地區減產消息發酵推動鋁價攀升。8月鋁市場預計電解鋁市場去產能逐漸落實，減產產量逐漸影響到電解鋁供應，庫存增速預計放緩。

在環保限產主題的壓力下，電解鋁行業階段性去產能成效顯著。在11月福州舉行的“2017中國國際鋁業周”上，中國有色金屬工業協會副會長表示，已有537萬噸電解鋁違法違規建成產能停產，619萬噸違法違規在建產能停建。京津冀及周邊地區“2+26”個城市實施供暖季錯峰生產政策也取得了超預期的效果。洛陽、平頂山、三門峽等非“2+26”個城市主動加入了減產行列，焦作等地則提前啟動了減產工作。此外，鋁工業二氧化硫、顆粒物等大氣污染物排放濃度標準也有所提高。

反映到需求端，由於供給端收縮，供需關係緊張，隨之帶來市場價格上漲，鋁產品毛利率提升。中國鋁業作為大型國企，在不合規企業不斷關停，鋁產能不斷縮減的背景下，市場競爭優勢愈發突出，很快就享受到分食更大市場份額的“甜頭”：利潤節節攀升。

除了利好的市場環境，公司有關債轉股的重組方案也在有條不紊地推進中。中國鋁業稱，這一交易完成後，可減少負債，公司財務狀況將獲得顯著改善。研究機構測算：交易完成後，公司資產負債率將從72%下降到66%，同時節省年度財務費用6億多。

中國鋁業債轉股，進一步優化資本結構

12月4日晚間，中國鋁業發佈了建議引入第三方投資者對部分附屬公司進行增資的重磅公告。

公告表示，中國人壽、招平投資、中國信達、太保壽險、中銀金融、工銀金融及農銀金融等8家投資者，將通過“債權直接轉為股權”和“現金增資償還債務”兩種方式，對中鋁山東、中州鋁業、包頭鋁業及中鋁礦業4家中鋁的全資子公司，合計增資126億元，實施市場化債轉股。

簡單來說，就是中鋁以債權直接轉換為子公司股權的方式，分給8家投資者，甩掉之前欠下的126億的債務，完成對子公司的混改。其目的則是去杠杆，優化資本結構，但中鋁依然是最大股東。

從公告來看，包頭鋁業、中鋁山東2017年都增收不增利，並且四家公司資產負債率較高，中鋁礦業截止2017年8月31日的資產負債率更是高達90.91%。

引進外部投資者對公司進行增資，不但能降低母子公司的經營杠杆，還可以持續優質資產的運營。

進入2018年，新的利好繼續釋放。1月18日，工信部發佈《關羽電解鋁企業通過兼併重組等方式實施產能置換有關事項的通知》，明確了電解鋁企業產能置換即時的具體要求。隨著通知中各事項的推進，電解鋁供應端繼續承壓，鋁市場價格或繼續維持高位運行，中國鋁業“乘風起舞”是大概率事件。

■ 作者｜董虹

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